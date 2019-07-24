В Анкаре совершено нападение на дипломата. Советник посольства Беларуси в Турции в больнице

газета Hurriyet. Информацию подтвердили в МИД Беларуси. Дипломат в тяжелом состоянии в больнице, нападавший покончил жизнь самоубийством. Нападение произошло в Анкаре. Об этом сообщает турецкаяHurriyet. Информацию подтвердили в МИД Беларуси.





«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.





tut.by Дипломат находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь, пишет





Мужчина, совершивший нападение, застрелился.









Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.



