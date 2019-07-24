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В Минске состоялась необычная свадьба под водой
Источник материала: Партизан
Церемония необычного бракосочетания накануне прошла в Минске. Клятву верности молодожены дали друг другу…в бассейне на глубине нескольких метров.
Причем, и жених с невестой, и их гости были в свадебных костюмах,
Идея такой необычной регистрации родилась благодаря общему хобби. Уже несколько лет Яна и Антон занимаются дайвингом. Увлечение молодой семьи разделяют и их друзья, потому приглашения, где в качестве дресс-кода указаны ласты и акваланги, для них не стали сюрпризом.
Сама свадебная церемония прошла по всем канонам на глубине около 5 метров. Регистратору понадобились специальные таблички, чтобы получить под водой ответ молодых. После новоиспеченные жених и невеста обменялись кольцами и даже исполнили свой первый танец. А в завершении церемонии подружки невесты ловили заветный букет.
На организацию подводного торжества ушло всего пять дней, декорации собрали своими руками.
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Церемония необычного бракосочетания накануне прошла в Минске. Клятву верности молодожены дали друг другу…в бассейне на глубине нескольких метров.
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