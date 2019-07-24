ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске состоялась необычная свадьба под водой

24.07.2019 22:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Церемония необычного бракосочетания накануне прошла в Минске. Клятву верности молодожены дали друг другу…в бассейне на глубине нескольких метров.

 Причем, и жених с невестой, и их гости были в свадебных костюмах, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Идея такой необычной регистрации родилась благодаря общему хобби. Уже несколько лет Яна и Антон занимаются дайвингом. Увлечение молодой семьи разделяют и их друзья, потому приглашения, где в качестве дресс-кода указаны ласты и акваланги, для них не стали сюрпризом.


Сама свадебная церемония прошла по всем канонам на глубине около 5 метров. Регистратору понадобились специальные таблички, чтобы получить под водой ответ молодых. После новоиспеченные жених и невеста обменялись кольцами и даже исполнили свой первый танец. А в завершении церемонии подружки невесты ловили заветный букет.

На организацию подводного торжества ушло всего пять дней, декорации собрали своими руками.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония необычного бракосочетания накануне прошла в Минске. Клятву верности молодожены дали друг другу…в бассейне на глубине нескольких метров.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика