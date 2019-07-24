В Минске состоялась необычная свадьба под водой

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Причем, и жених с невестой, и их гости были в свадебных костюмах,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Идея такой необычной регистрации родилась благодаря общему хобби. Уже несколько лет Яна и Антон занимаются дайвингом. Увлечение молодой семьи разделяют и их друзья, потому приглашения, где в качестве дресс-кода указаны ласты и акваланги, для них не стали сюрпризом.









Сама свадебная церемония прошла по всем канонам на глубине около 5 метров. Регистратору понадобились специальные таблички, чтобы получить под водой ответ молодых. После новоиспеченные жених и невеста обменялись кольцами и даже исполнили свой первый танец. А в завершении церемонии подружки невесты ловили заветный букет.





На организацию подводного торжества ушло всего пять дней, декорации собрали своими руками.



