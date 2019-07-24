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Эстетский хоррор "Маленькое красное платье" выходит в белорусский кинопрокат с 1 августа

24.07.2019 23:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не каждый сможет ее заплатить.

Когда банковской служащей средних лет Шейле Вулчэпел продают красивое красное платье в одном из универсальных магазинов Тэмз-Вэлли во время январской распродажи, кажется, что одинокой разведённой женщине наконец-то повезло. Рекламируя платье, продавщица, мисс Лакмур, произносит пламенную, не очень понятную речь, полную загадок и соблазнительных обещаний.

Благодаря платью самооценка одинокой Шейлы, обременённой необщительным сыном Винсом, его кошмарной подругой, Гвен, и неблагодарной работой, резко возрастает.

Ткань платья адаптируется под того, кто его носит, так, чтобы показать своего обладателя с наиболее выигрышной стороны. А персонал универсального магазина тем временем совершает после закрытия некие мистические ритуалы.

Несмотря на визит сотрудников из отдела кадров, жизнь Шейлы налаживается, по крайней мере поначалу. Череда неудачных свиданий с кавалерами, найденными на сайте "Одинокие сердца" прерывается, когда она знакомится с Заком. Платье впервые начинает требовать от Шейлы жертв, когда та кладёт его в стиральную машинку. Позже оказывается, что платье нельзя вернуть в магазин. Шейла понимает, что от него вообще практически невозможно избавиться.

Следующим злополучным владельцем платья становится мастер по ремонту стиральных машин Редж Спикс, которого вынуждают надеть его во время мальчишника в ночном клубе "Зин-Зан". Вскоре Редж становится жертвой коварного платья, которое заставляет его нарушить кодекс мастера-ремонтника. Его невеста Бэбс также попадает под влияние платья, в то время как январская распродажа перерастает в неконтролируемую потребительскую истерию.

Эстетский хоррор "Маленькое красное платье" выходит в белорусский кинопрокат с 1 августа
В белорусский кинопрокат фильм "Маленькое красное платье" выйдет 1 августа.

Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF 2018). Также он с успехом прошел на Лондонском кинофестивале London Film Festival 2018, МКФ в Сан-Себастьяне 2018, ММКФ 2019.

Режиссер и автор сценария картины - Питер Стриклэнд (номинант на "Золотого Медведя", лауреат Берлинского фестиваля и премии Европейской киноакадемии; "Азбука зла", "Герцог Бургунди", "Каталин Варга").

В ролях: Гвендолин Кристи ("Звездные войны", "Игра престолов"), Марианн Жан-Батист ("Клетка"), Сидсе Бабетт Кнудсен ("Мир Дикого запада"), Джулиан Бэррэтт ("Убивая Еву").

 
 
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Маленькое красное платье стоит в витрине. Оно невероятно красиво и идеально подходит каждой, кто его примеряет. Оно делает тебя желанной, но у платья есть цена. И не...
 
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