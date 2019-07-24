Источник материала: Интерфакс

В первом матче второго раунда Лиги чемпионов борисовский БАТЭ обыграл норвежский "Русенборг" – 2:1. Матч состоялся в среду вечером на "Борисов-Арене".

Матч прошел при аншлаге. За игрой на стадионе в Борисове наблюдали 12 696 болельщиков.



Ворота БАТЭ защищал Чичкан. Голы в составе победителей забили Стасевич (5-я минута) и Скавыш (51-я). У гостей единственный мяч на 25-й минуте забил Конрадсен.

Ответный поединок "Русенборг" – БАТЭ пройдет 31 июля в Норвегии.

Победитель пары по итогам двух матчей продолжит борьбу за право играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда поборется за возможность выступать в Лиге Европы.