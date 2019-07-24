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Аппараты ИВЛ для взрослых станут более доступны для пациентов в Беларуси – Минздрав
Источник материала: Интерфакс
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых в нынешнем году будут внесены в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации, сообщили в Минздраве.
"У нас есть примеры, когда дети, находясь на аппарате ИВЛ, заканчивали не только школы, но и дистанционно поступали в высшие ученые заведения", - отметила на пресс-конференции в Минске в среду начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.
Несколько лет назад портативные аппараты ИВЛ для детей были внесены в госреестр. Тогда с инициативой выступил Белорусский детский хоспис. Аппараты для взрослых планируют внести в этот перечень лишь сейчас.
"Нахождение на вспомогательной вентиляции легких позволяет людям быть дома, а в отдельных случаях даже дистанционно работать", - отмечают в Минздраве.
На данный момент около 30 детей проживают дома, находясь на вспомогательной вентиляции легких.
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Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых в нынешнем году будут внесены в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации,...
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