Аппараты ИВЛ для взрослых станут более доступны для пациентов в Беларуси – Минздрав

Источник материала: Интерфакс

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых в нынешнем году будут внесены в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации, сообщили в Минздраве.

"У нас есть примеры, когда дети, находясь на аппарате ИВЛ, заканчивали не только школы, но и дистанционно поступали в высшие ученые заведения", - отметила на пресс-конференции в Минске в среду начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Несколько лет назад портативные аппараты ИВЛ для детей были внесены в госреестр. Тогда с инициативой выступил Белорусский детский хоспис. Аппараты для взрослых планируют внести в этот перечень лишь сейчас.



Между тем, по словам Богдан, вопрос с обеспечением аппаратов ИВЛ взрослого населения стоит очень остро. Она отметила, что в арсенале медиков существуют методики с использованием вспомогательных механизмов дыхания, продлевающие жизнь и, прежде всего, улучшающие ее качество.

"Нахождение на вспомогательной вентиляции легких позволяет людям быть дома, а в отдельных случаях даже дистанционно работать", - отмечают в Минздраве.

На данный момент около 30 детей проживают дома, находясь на вспомогательной вентиляции легких.