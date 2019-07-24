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Аппараты ИВЛ для взрослых станут более доступны для пациентов в Беларуси – Минздрав

24.07.2019 22:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых в нынешнем году будут внесены в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации, сообщили в Минздраве.

"У нас есть примеры, когда дети, находясь на аппарате ИВЛ, заканчивали не только школы, но и дистанционно поступали в высшие ученые заведения", - отметила на пресс-конференции в Минске в среду начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращения граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

Несколько лет назад портативные аппараты ИВЛ для детей были внесены в госреестр. Тогда с инициативой выступил Белорусский детский хоспис. Аппараты для взрослых планируют внести в этот перечень лишь сейчас.

Аппараты ИВЛ для взрослых станут более доступны для пациентов в Беларуси – Минздрав
Между тем, по словам Богдан, вопрос с обеспечением аппаратов ИВЛ взрослого населения стоит очень остро. Она отметила, что в арсенале медиков существуют методики с использованием вспомогательных механизмов дыхания, продлевающие жизнь и, прежде всего, улучшающие ее качество.

"Нахождение на вспомогательной вентиляции легких позволяет людям быть дома, а в отдельных случаях даже дистанционно работать", - отмечают в Минздраве.

На данный момент около 30 детей проживают дома, находясь на вспомогательной вентиляции легких.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для взрослых в нынешнем году будут внесены в Государственный реестр технических средств социальной реабилитации,...
 
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