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Белорусский дипломат тяжело ранен в Анкаре
Источник материала: Интерфакс
Советник посольства Беларуси в Турции получил огнестрельные ранения после нападения психически неуравновешенного бывшего военнослужащего, дипломат находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
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Советник посольства Беларуси в Турции получил огнестрельные ранения после нападения психически неуравновешенного бывшего военнослужащего, дипломат находится в...
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