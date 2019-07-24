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В Турции мужчина выстрелил в советника посольства Беларуси

24.07.2019 22:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Турции произошло ЧП. В советника посольства Беларуси несколько раз стрелял мужчина. Об этом сообщают турецкая газета Hurriyet и TUT.by, информацию подтверждает МИД Беларуси.

Дипломат Алекасандр Поганшев вместе с ребенком возвращался домой. На него напал бывший военнослужащий и произвел пару выстрелов. После этого он застрелился. Уточняется, что мужчина психически болен. Советника в тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас он находится в больнице. 

TUT.by помнил, что это, к сожалению, не первая трагедия в Турции. В декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей Карлов. В него так же стреляли. Виновный – полицейский Мевлют Алтынташ. Он умер в перестрелке с правоохранителями.

 
 
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В Турции произошло ЧП. В советника посольства Беларуси несколько раз стрелял мужчина. Об этом сообщают турецкая газета Hurriyet и TUT.by, информацию подтверждает МИД...
 
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