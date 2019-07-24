В Турции мужчина выстрелил в советника посольства Беларуси

Источник материала: KYKY

В Турции произошло ЧП. В советника посольства Беларуси несколько раз стрелял мужчина. Об этом сообщают турецкая газета Hurriyet и TUT.by , информацию подтверждает МИД Беларуси.

Дипломат Алекасандр Поганшев вместе с ребенком возвращался домой. На него напал бывший военнослужащий и произвел пару выстрелов. После этого он застрелился. Уточняется, что мужчина психически болен. Советника в тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

TUT.by помнил, что это, к сожалению, не первая трагедия в Турции. В декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре погиб посол России в Турции Андрей Карлов. В него так же стреляли. Виновный – полицейский Мевлют Алтынташ. Он умер в перестрелке с правоохранителями.