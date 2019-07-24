ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Машины», «увозят», «ночь», «любимая». Житель Старых Дорог металлической трубой разбил шесть автомобилей

25.07.2019 01:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Объяснить причины своего поступка не мог — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Из потока сознания милиционерам только удалось вычленить слова «машины», «увозят», «ночь», «любимая», сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

24 июля около двух часов ночи в дежурную часть милиции в Старых Дорогах стали поступать звонки жителей домов с улицы Армейской. Люди жаловались на шум автосигнализаций, звуки бьющегося стекла, лязг металла.

Прибывшие на место милиционеры увидели мужчину в буквальном смысле крушащего припаркованные автомобили. Куском металлической трубы 40-летний мужчина методично разбивал сначала стекла автомобилей, а потом доставалось и кузову. Предпочтения какой-то марке или типу автомобиля не отдавалось — пострадали «немцы», «французы», «американцы», седаны, хэтчбэки и микроавтобусы. Всего мужчина успел повредить шесть автомобилей. «Орудием преступления» стал кусок металлической трубы, который хулиган отломал от стоявшей рядом урны. Объяснить причину столь «необычного» поступка мужчина внятно не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Из потока сознания милиционерам только удалось вычленить слова «машины», «увозят», «ночь», «любимая».






Хулигана задержали и доставили для разбирательства в милицию, в настоящее время действиям мужчины даётся правовая оценка.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июля около двух часов ночи в дежурную часть милиции в Старых Дорогах стали поступать звонки жителей домов с улицы Армейской. Люди жаловались на шум...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Сацук: Нужна ли Беларуси такая большая армия?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика