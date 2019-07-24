«Машины», «увозят», «ночь», «любимая». Житель Старых Дорог металлической трубой разбил шесть автомобилей

Источник материала: Tut.by

Объяснить причины своего поступка не мог — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Из потока сознания милиционерам только удалось вычленить слова «машины», «увозят», «ночь», «любимая», сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

24 июля около двух часов ночи в дежурную часть милиции в Старых Дорогах стали поступать звонки жителей домов с улицы Армейской. Люди жаловались на шум автосигнализаций, звуки бьющегося стекла, лязг металла.

Прибывшие на место милиционеры увидели мужчину в буквальном смысле крушащего припаркованные автомобили. Куском металлической трубы 40-летний мужчина методично разбивал сначала стекла автомобилей, а потом доставалось и кузову. Предпочтения какой-то марке или типу автомобиля не отдавалось — пострадали «немцы», «французы», «американцы», седаны, хэтчбэки и микроавтобусы. Всего мужчина успел повредить шесть автомобилей. «Орудием преступления» стал кусок металлической трубы, который хулиган отломал от стоявшей рядом урны. Объяснить причину столь «необычного» поступка мужчина внятно не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Из потока сознания милиционерам только удалось вычленить слова «машины», «увозят», «ночь», «любимая».





















Хулигана задержали и доставили для разбирательства в милицию, в настоящее время действиям мужчины даётся правовая оценка.