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"Умные системы становятся частью современной жизни и определяют будущее", – топ-менеджер Perenio IOT

25.07.2019 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

"Умные системы становятся частью современной жизни и определяют будущее", – топ-менеджер Perenio IOT

Число подключенных к интернету устройств приближается к 50 миллиардам, а жизнь человека уже кажется невозможной без гаджетов.

Беларусь с ее прогрессивными компаниями и разработками может легко конкурировать с европейскими странами в сфере технологий и, в том числе, Интернета вещей (IoT). Сегодня это одна из самых популярных и быстро развивающихся концепций. Она уже перестала ассоциироваться с далеким будущим и становится частью комфортной жизни современного человека. Каждый год появляются новые компании со своими IoT-разработками в области управления помещениями и зданиями. В 2018 году в этот список вошла и компания Perenio IoT с собственным центром разработки в Беларуси.

О состоянии и перспективах IoT технологий в нашей стране рассказывает директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в Восточной Европе Андрей Канаев.

- Расскажите, что компания Perenio предлагает на рынке «умных» технологий.

- Perenio – молодая европейская технологическая компания, часть международного холдинга ASBIS. Главный офис компании находится в Праге (Чехия). Мы также имеем собственные центры разработки в Беларуси и Украине.

Говоря об «умных» технологиях, следует отметить, что мы позиционируем наше решение управления зданиями как комплексное. Perenio Building Management System помогает решать бытовые задачи: контролировать безопасность имущества и доступ к нему, следить за пожарной безопасностью, отслеживать протечки, экономить энергоресурсы и др. Пользователь может использовать готовые или создавать собственные сценарии взаимодействия устройств, управляя экосистемой с помощью интуитивного мобильного приложения Perenio Smart. В процессе разработки продукта мы поставили цель создать универсальную открытую платформу, которая позволит управлять безопасностью и доступом, проводить облачное видеонаблюдение, помогать сохранять имущество пользователей, а также экономить ресурсы. Могу сказать, что у нас получился конкурентоспособный и нужный продукт.

-  Как работает Perenio Building Management System?

- Наши разработки не прекращаются. Система Perenio будет постоянно расширяться, дополняться и масштабироваться. Сейчас она состоит из программной платформы и устройств, которые к ней подключаются: камер видеонаблюдения, центра управления, датчиков протечки, открытия дверей и окон, движения, дыма. Взаимодействие приборов и программной платформы обеспечивают беспроводные технологии популярного в мире стандарта ZigBee.

Полученная с приборов информация хранится в облаке, так что пользователи могут получать доступ к ней через Интернет из любой точки мира. Достаточно лишь установить приложение для iOS или Android.


- Как вы оцениваете отношение белорусских пользователей к вашему продукту и IoT в целом?

- При выводе решения на отечественный рынок мы столкнулись с тем, что наши пользователи еще достаточно далеки от тематики IoT. Несмотря на достаточно высокий уровень развития технологий в стране, мы уступаем Европе и США, где, согласно исследованиям, около 20 и 30% населения соответственно уже в ближайшие годы будут использовать «умные» технологии.

Если в мире системы управления зданием становятся необходимостью, то в Беларуси они еще могут восприниматься как роскошь. Мы пытаемся развеять этот миф, предлагая вполне доступное и легкое в использовании решение. Чтобы достучаться до конечного пользователя, мы выбрали коммуникацию через бизнес, а именно – через застройщиков и управляющие компании. Мы планируем предложить рынку не только существующие устройства, но и усовершенствованную платформу, которую можно адаптировать и масштабировать под разные нужды. Кроме устройств защиты и учета данных, в ближайшее время мы представим ПО для сбора и хранения данных, которые бизнес сможет использовать в коммерческих целях. Сейчас в наших центрах разработки занимаются созданием веб-интерфейса, который поможет застройщикам и управляющим компаниям оперативно анализировать данные, предоставлять жильцам информацию, а также публиковать новости, делать опросы, обсуждения с помощью мобильного приложения. Это удобно и для компаний, и для жильцов, которые всегда смогут держать руку на пульсе происходящего в их жилых комплексах.


- Над чем вы работаете сейчас?

- Мы ориентируемся на B2B и разрабатываем продукты, которые позволят перейти от мониторинга до полноценного управления большими зданиями. Мы  заканчиваем разработку продуктов для минимизации потребления ресурсов: «умные» счетчики учета расхода воды, электроэнергии, тепла, а также датчики освещения, учета паркомест, внешние камеры видеонаблюдения, «умные» розетки и тому подобное.

В 2019 году мы планируем выпустить уличную LTE камеру cо встроенным аккумулятором и маршрутизатор с поддержкой 4G + Wi-Fi. Последний будет иметь Zigbee и Bluetooth шлюзы и возможность подключения до 200 устройств. Новые решения смогут работать на дальних дистанциях благодаря беспроводному стандарту NB-Fi. То есть мы работаем над централизованной системой, которая включает управление отоплением, освещением, водоснабжением, контроль расхода энергоресурсов, утилизации отходов и анализ возможных угроз. Новое решение будет удобно как для бизнеса, так и для жильцов: каждый получит доступ к собственному кабинету пользователя с соответствующим набором функций. Они, в свою очередь, помогут отслеживать важную и актуальную информацию, вроде статистики потребления ресурсов, оплаты, срабатывания устройств и др.

- Информация пользователей хранится в облаке. Как вы гарантируете безопасность данных ваших пользователей?

- Защита и безопасность данных пользователей – один из главных моментов, который учитывается в работе компании. Система Perenio соответствует требованиям международных и локальных законодательных актов, таких как GDPR и закон РБ «Об информации». Вся информация находится на разнесенных серверах с главным сервером в Германии. Данные, которые пользователи Perenio вводят в приложении или система получает и обрабатывает в процессе использования, недоступны для разглашения или неправомерного использования. Информация хранится до 48 часов, если другие условия не оговорены с пользователем.

- Какие перспективы у «умных» систем в Беларуси?

- «Умные» системы стали частью современной жизни и определяют вектор развития будущего. Европейские государства на уровне правительств хотят, чтобы такие системы были представлены во всех помещениях, независимо от их назначения. Будущее заключается в доступности таких систем для каждого дома или офиса. Система Perenio – техническая экосистема, адаптированная к решению задач мониторинга, безопасности и комфорта как в бизнесе, так и в повседневной жизни. Мы не просто создаем бренд и продукты,  вместе с компаниями-партнерами мы принимаем активное участие в развитии отечественного рынка IoT и технической сознательности жителей стран СНГ.

 
 
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Число подключенных к интернету устройств приближается к 50 миллиардам, а жизнь человека уже кажется невозможной без гаджетов.
 
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