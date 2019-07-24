Кто должен уступить дорогу: автобус или авто? Разбор п. 125 ПДД в движении

Источник материала: Виртуальный Брест

Если уже обстоятельно разобрать тему с общественным транспортом, трогающимся с остановочного пункта, то вот такая ситуация наверняка выявит пробелы в знаниях некоторых водителей и споры реально должны помочь разобраться людям в п. 125 ПДД , сделать наши дороги безопаснее, акцентировать внимание на взаимоуважение участников дорожного движения.





Пусть в нашем городе поездки станут безопаснее.