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Кто должен уступить дорогу: автобус или авто? Разбор п. 125 ПДД в движении
25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если уже обстоятельно разобрать тему с общественным транспортом, трогающимся с остановочного пункта, то вот такая ситуация наверняка выявит пробелы в знаниях некоторых водителей и споры реально должны помочь разобраться людям в п. 125
Пусть в нашем городе поездки станут безопаснее.
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Если уже обстоятельно разобрать тему с общественным транспортом, трогающимся с остановочного пункта, то вот такая ситуация наверняка выявит пробелы в знаниях...
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