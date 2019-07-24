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Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси
25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25 июля 2019 года в городе Бресте состоится празднование Дня пожарной службы Беларуси. В 17.00 на площадке «Пляц» в парке культуры и отдыха пройдет чествование лучших работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.
Гостей нашего мероприятия ждет концертная программа,
Приглашаем принять участие!
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25 июля 2019 года в городе Бресте состоится празднование Дня пожарной службы Беларуси. В 17.00 на площадке «Пляц» в парке культуры и отдыха пройдет чествование лучших...
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