Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля 2019 года в городе Бресте состоится празднование Дня пожарной службы Беларуси. В 17.00 на площадке «Пляц» в парке культуры и отдыха пройдет чествование лучших работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.





Гостей нашего мероприятия ждет концертная программа, выставка техники и оборудования, работа не только увлекательных, но и познавательных тематических площадок и, конечно же, показательные выступления работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.





Приглашаем принять участие!



