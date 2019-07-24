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Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси

25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 июля 2019 года в городе Бресте состоится празднование Дня пожарной службы Беларуси. В 17.00 на площадке «Пляц» в парке культуры и отдыха пройдет чествование лучших работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси

Гостей нашего мероприятия ждет концертная программа, выставка техники и оборудования, работа не только увлекательных, но и познавательных тематических площадок и, конечно же, показательные выступления работников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси

Приглашаем принять участие!

Брестчан приглашают в парк на празднование Дня пожарной службы Беларуси

 
Теги: Брест
 
 
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  25 июля 2019 года в городе Бресте состоится празднование Дня пожарной службы Беларуси. В 17.00 на площадке «Пляц» в парке культуры и отдыха пройдет чествование лучших...
 
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