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Подведение итогов накануне Дня работников торговли

25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 июля 2019 года состоялось заседание коллегии главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, на котором были подведены итоги развития отрасли на первое полугодие 2019 года и вручены награды отличившимся. В заседании коллегии приняли участие заместитель Министра Министерства торговли и антимонопольного регулирования Артур Карпович, руководство области и Бреста, руководители профильных подразделений, предприятий торговли, представители профсоюзов. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


Как сообщил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук, в городе в настоящее время 1685 торговых объектов, более 1000 объектов общепита, около 800 объектов бытового обслуживания. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 1057,5 млн.рублей, обеспечен рост в размере 109,8%. Темп роста предприятий общественного питания составил 105,2%. В структуре товарооборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 47,3%. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


Развиваются новые виды торговли, как сообщил первый зампред, на 1 июля 2019 года в Бресте в торговом реестре зарегистрировано 614 интернет-магазинов, за полугодие их стало на 52 единицы больше. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


После официальной части состоялось награждение грамотами и памятными знаками от Министерства торговли и антимонопольного регулирования, облисполкома и руководства отраслевого профсоюза. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


Напомним, что в ходе внеочередного VII Съезда профсоюза, который состоялся 28 марта 2019 года, было принято решение о реорганизации отраслевых профсоюзов потребительской кооперации и различных форм предпринимательства «Садружнасць» путем присоединения к Белорусскому профсоюзу работников торговли. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


28 июня 2019 года решением Министерства Юстиции Республики Беларусь был утвержден Устав нового профсоюза «Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. 

Подведение итогов накануне Дня работников торговли


Указом президента Беларуси № 157 от 26 марта 1998 года закреплено, что День работников торговли празднуется в последнее воскресенье июля. 

Уважаемые работники торговли! 

Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником! 

Торговля – одна из значимых отраслей экономики нашего города. Она играет важную роль в обеспечении населения необходимыми товарами и услугами. От умения работников торговли удовлетворять запросы граждан, внимания к людям и культуры их обслуживания во многом зависит настроение жителей города. 

Уважаемые работники торговли, примите слова глубокой благодарности за ваш каждодневный кропотливый труд, внимание и терпение. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности. 

Брестский городской исполнительный комитет 
Брестский городской Совет депутатов 
Администрации Ленинского и Московского районов

 
Теги: Брест
 
 
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  23 июля 2019 года состоялось заседание коллегии главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, на котором были подведены итоги развития отрасли на...
 
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