Подведение итогов накануне Дня работников торговли

Источник материала: Виртуальный Брест

23 июля 2019 года состоялось заседание коллегии главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, на котором были подведены итоги развития отрасли на первое полугодие 2019 года и вручены награды отличившимся. В заседании коллегии приняли участие заместитель Министра Министерства торговли и антимонопольного регулирования Артур Карпович, руководство области и Бреста, руководители профильных подразделений, предприятий торговли, представители профсоюзов.







Как сообщил первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук , в городе в настоящее время 1685 торговых объектов, более 1000 объектов общепита, около 800 объектов бытового обслуживания.







Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации составил 1057,5 млн.рублей, обеспечен рост в размере 109,8%. Темп роста предприятий общественного питания составил 105,2%. В структуре товарооборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 47,3%.







Развиваются новые виды торговли, как сообщил первый зампред, на 1 июля 2019 года в Бресте в торговом реестре зарегистрировано 614 интернет-магазинов, за полугодие их стало на 52 единицы больше.







После официальной части состоялось награждение грамотами и памятными знаками от Министерства торговли и антимонопольного регулирования, облисполкома и руководства отраслевого профсоюза.







Напомним, что в ходе внеочередного VII Съезда профсоюза, который состоялся 28 марта 2019 года, было принято решение о реорганизации отраслевых профсоюзов потребительской кооперации и различных форм предпринимательства «Садружнасць» путем присоединения к Белорусскому профсоюзу работников торговли.







28 июня 2019 года решением Министерства Юстиции Республики Беларусь был утвержден Устав нового профсоюза «Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства.







Указом президента Беларуси № 157 от 26 марта 1998 года закреплено, что День работников торговли празднуется в последнее воскресенье июля.



Уважаемые работники торговли!



Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!



Торговля – одна из значимых отраслей экономики нашего города. Она играет важную роль в обеспечении населения необходимыми товарами и услугами. От умения работников торговли удовлетворять запросы граждан, внимания к людям и культуры их обслуживания во многом зависит настроение жителей города.



Уважаемые работники торговли, примите слова глубокой благодарности за ваш каждодневный кропотливый труд, внимание и терпение.



От всей души желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, счастья и новых успехов в профессиональной деятельности.



Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов