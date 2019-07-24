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Опубликовано видео, как фура протаранила трактор на малоритской трассе

25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый раз задаёшься вопросом - ну как, как такое могло произойти? И только запись с регистратора часто может дать ответ на этот вопрос. Очередная трагедия, при которой погиб молодой человек, водитель трактора, произошла в это воскресенье, 21 июля 2019 года рано утром на трассе Брест-Ковель (у д. Велоикориты).

Опубликовано видео, как фура протаранила трактор на малоритской трассе

на фото - последствия столкновения (автор - Голас часу)

 
Теги: Брест
 
 
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  Каждый раз задаёшься вопросом - ну как, как такое могло произойти? И только запись с регистратора часто может дать ответ на этот вопрос. Очередная трагедия, при...
 
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