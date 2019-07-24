Опубликовано видео, как фура протаранила трактор на малоритской трассе

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый раз задаёшься вопросом - ну как, как такое могло произойти? И только запись с регистратора часто может дать ответ на этот вопрос. Очередная трагедия, при которой погиб молодой человек, водитель трактора, произошла в это воскресенье, 21 июля 2019 года рано утром на трассе Брест-Ковель (у д. Велоикориты).





на фото - последствия столкновения (автор - Голас часу)