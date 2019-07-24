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На бывшей конечной «Брестгазоаппарат» автобус наехал на женщину, ищем очевидцев
25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 24 июля 2019 года на месте бывшей конечной автобусов «Брестгазоаппарат» произошло ДТП с пострадавшими. Под заднее правое колесо двухосного маршрутного автобуса МАЗ, который двигался вперед (со слов очевидца) попала женщина.
есть только такое фото с места происшествия
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Сегодня, 24 июля 2019 года на месте бывшей конечной автобусов «Брестгазоаппарат» произошло ДТП с пострадавшими. Под заднее правое колесо двухосного маршрутного...
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