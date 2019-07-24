На бывшей конечной «Брестгазоаппарат» автобус наехал на женщину, ищем очевидцев

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 24 июля 2019 года на месте бывшей конечной автобусов «Брестгазоаппарат» произошло ДТП с пострадавшими. Под заднее правое колесо двухосного маршрутного автобуса МАЗ, который двигался вперед (со слов очевидца) попала женщина.





есть только такое фото с места происшествия