На мусороперерабатывающем заводе в Бресте обнаружили похожий на снаряд предмет

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на мусороперерабатывающем заводе обнаружен похожий на снаряд предмет - эвакуированы 45 человек, сообщил БЕЛТА старший инспектор УВД облисполкома Илья Помин.





Звонок в милицию о подозрительной находке поступил сегодня в 18.07. Мастер производственного участка предприятия информировал, что при сортировке мусора работники обнаружили предмет, похожий на снаряд. До прибытия служб экстренного реагирования на заводе своими силами эвакуировали 45 человек.

На место происшествия направлена саперно-пиротехническая группа.