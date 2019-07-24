В Витебской области сошли с рельсов 18 цистерн с пропаном, поезда задерживаются

Источник материала: Виртуальный Брест

В результате схода с рельс 18 цистерн с пропаном пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .





Фото: МЧС. Коллаж: TUT.BY

«Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — сообщило об инциденте ведомтство в Twitter .

Позже в МЧС рассказали , что сошли с рельсов цистерны грузового поезда, перевозившие пропан. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС. В настоящее время завершается обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана.





Фото: МЧС. Коллаж: TUT.BY

Утечки пропана не обнаружено. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы.

Сообщается, что на данном направлении приостановлено движение поездов.

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили , что инцидент произошел на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск в 18.14. С рельсов сошли 18 цистерн со сжиженным газом. Всего в грузовом составе №2029 было 68 вагонов. Герметичность цистерн не была нарушена, ущерба экологии не нанесено.

Идут работы по восстановлению движения на участке. Задействованы три восстановительных поезда. Пассажирские поезда идут по измененным маршрутам. Пассажиров также доставляют в пункты назначения автобусами.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.