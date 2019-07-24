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В Витебской области сошли с рельсов 18 цистерн с пропаном, поезда задерживаются
25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В результате схода с рельс 18 цистерн с пропаном пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба
Фото: МЧС. Коллаж: TUT.BY
«Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — сообщило об инциденте ведомтство в
Позже в МЧС
Фото: МЧС. Коллаж: TUT.BY
Утечки пропана не обнаружено. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы.
Сообщается, что на данном направлении приостановлено движение поездов.
В пресс-службе Белорусской железной дороги
Идут работы по восстановлению движения на участке. Задействованы три восстановительных поезда. Пассажирские поезда идут по измененным маршрутам. Пассажиров также доставляют в пункты назначения автобусами.
Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.
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В результате схода с рельс 18 цистерн с пропаном пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Фото: МЧС. Коллаж: TUT.BY «Вблизи деревни Замосточье сошли с...
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