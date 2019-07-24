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Мужчина несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции
25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мужчина несколько раз выстрелил в советника по адимнистративным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Дипломат в тяжелом состоянии в больнице, нападавший покончил жизнь самоубийством. Нападение произошло в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета
Посольство Беларуси в Турции. Фото: turkey.mfa.gov.by
«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Советник по административным вопросам Александр Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь.
Мужчина, совершивший нападение, застрелился.
Издание
Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре
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Мужчина несколько раз выстрелил в советника по адимнистративным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Дипломат в тяжелом состоянии в...
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