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Мужчина несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции

25.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина несколько раз выстрелил в советника по адимнистративным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Дипломат в тяжелом состоянии в больнице, нападавший покончил жизнь самоубийством. Нападение произошло в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. Информацию подтвердили в МИД Беларуси.

 Мужчина несколько раз выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции

Посольство Беларуси в Турции. Фото: turkey.mfa.gov.by

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Советник по административным вопросам Александр Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается помощь.

Мужчина, совершивший нападение, застрелился.

Издание Neohaber опубликовало видео с места происшествия.

Напомним, это не первое нападение на дипломатов в Турции. 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. 

 
 
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  Мужчина несколько раз выстрелил в советника по адимнистративным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Дипломат в тяжелом состоянии в...
 
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