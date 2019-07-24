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Раненому в Турции белорусскому дипломату сделали операцию

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Раненому советнику посольства Беларуси в Анкаре Александру Поганшеву сделали операцию. Дипломат идет на поправку. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС.

«Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. Наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации», – отметил он.

Напомним, в среду Александр Поганшев получил несколько огнестрельных ранений, когда возвращался с ребенком домой. Нападавший – психически неуравновешенный бывший военнослужащий. Инцидент произошел в районе Чанкая, где расположено много дипломатических представительств разных стран.



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В среду советник посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев получил несколько огнестрельных ранений при нападении.
 
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