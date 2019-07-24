|
Раненому в Турции белорусскому дипломату сделали операцию
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Раненому советнику посольства Беларуси в Анкаре Александру Поганшеву сделали операцию. Дипломат идет на поправку. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет
«Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. Наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации», – отметил он.
Напомним, в среду Александр Поганшев получил несколько огнестрельных
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду советник посольства Беларуси в Анкаре Александр Поганшев получил несколько огнестрельных ранений при нападении.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)