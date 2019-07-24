Раненому в Турции белорусскому дипломату сделали операцию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Раненому советнику посольства Беларуси в Анкаре Александру Поганшеву сделали операцию. Дипломат идет на поправку. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАСС .

«Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату. Наш президент Тайип Эрдоган, представители МИД и МВД следят за развитием ситуации», – отметил он.