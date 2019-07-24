Отпуск для пап: в Беларуси обновили трудовой кодекс

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обновили трудовой кодекс. Изменения затронули 200 статей. Не обошлось и без новаций: обязательный двухнедельный отпуск для отцов, передает телеканал «МИР 24».

«Законодательство пока предусмотрело обязательность предоставления, но без оплаты. Вместе с тем, в самой норме заложено, что через коллективный договор либо решением нанимателя может быть увеличена как продолжительность этого отпуска – то есть более 14 дней, так и предусмотрен вопрос оплаты этого отпуска», – говорит министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Игорь Старовойтов.

Правда, использовать этот отпуск отцам можно только в первые полгода после рождения ребенка. В обновленном кодексе появилась и глава о тех, кто работает дистанционно. Теперь они смогут официально оформлять свои отношения с нанимателем. Специфику условий труда для них четко пропишут в договоре. Новые правила заработают со следующего года.