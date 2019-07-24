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Модернизация электросетей: БелАЭС подключили к высоковольтным линиям
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскую АЭС связывают с общей энергосистемой страны. Перед запуском станции электросети модернизировали, построили семь дополнительных высоковольтных линий. На сегодня подключили три из них, сообщает телеканал «МИР 24».
«Атомная станция имеет достаточно большую мощность, 2400 МВт. Для того чтобы эту электроэнергию довести до потребителя, надо гораздо больше линий, чем три. У нас есть проект выдачи мощности, по которому к
Дополнительные мощности позволят равномерно распределить энергию. Белорусскую атомную станцию строят в Островецком районе Гродненской области. В полную силу она должна заработать в следующем году.
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Белорусскую АЭС связывают с общей энергосистемой страны. Перед запуском станции электросети модернизировали, построили семь дополнительных высоковольтных...
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