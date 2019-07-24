ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизация электросетей: БелАЭС подключили к высоковольтным линиям

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскую АЭС связывают с общей энергосистемой страны. Перед запуском станции электросети модернизировали, построили семь дополнительных высоковольтных линий. На сегодня подключили три из них, сообщает телеканал «МИР 24».

«Атомная станция имеет достаточно большую мощность, 2400 МВт. Для того чтобы эту электроэнергию довести до потребителя, надо гораздо больше линий, чем три. У нас есть проект выдачи мощности, по которому к БелАЭС уже подведены линии, которые обеспечат выдачу этой мощности. Эти линии мы ставим под напряжение», – сообщил первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров.

Дополнительные мощности позволят равномерно распределить энергию. Белорусскую атомную станцию строят в Островецком районе Гродненской области. В полную силу она должна заработать в следующем году. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскую АЭС связывают с общей энергосистемой страны. Перед запуском станции электросети модернизировали, построили семь дополнительных высоковольтных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский дальнобойщик насмерть сбил дорожников в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика