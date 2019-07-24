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Интересно и оперативно: радио «МИР» наградили за освещение Европейских игр в Минске
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Радио «МИР» отметили дипломом за отличное освещение
Награды вручали представители Дирекции игр и Министерства информации республики. Они отметили активную и слаженную работу всей телерадиокомпании «МИР». Только за время соревнований журналисты белорусского представительства сделали более 100 репортажей и прямых включений о соревнованиях.
«Нужно отметить и телерадиокомпанию «МИР» во всех ее проявлениях: и как телевидение, и как радио. Было немало интересных репортажей и сюжетов, а также уникальный проект «Телемост» между Москвой и Минском», – сказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.
«Эта награда – оценка вклада нашей радиостанции в освещение II Европейских игр в Беларуси. У нас 24 выпуска новостей в день, в каждой программе мы говорили о том, кто и как играл, кто победил, какие страны вышли вперед, какие впечатления были у болельщиков. И все это было интересно нашим слушателям и организаторам», – отметил главный редактор студии радио Алексей Адашкин.
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Только за время соревнований журналисты белорусского представительства сделали более 100 репортажей и прямых включений о соревнованиях.
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