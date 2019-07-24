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Интересно и оперативно: радио «МИР» наградили за освещение Европейских игр в Минске

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» отметили дипломом за отличное освещение II Европейских игр. Церемония чествования медиакомпаний состоялась в Минске

Награды вручали представители Дирекции игр и Министерства информации республики. Они отметили активную и слаженную работу всей телерадиокомпании «МИР». Только за время соревнований журналисты белорусского представительства сделали более 100 репортажей и прямых включений о соревнованиях.

«Нужно отметить и телерадиокомпанию «МИР» во всех ее проявлениях: и как телевидение, и как радио. Было немало интересных репортажей и сюжетов, а также уникальный проект «Телемост» между Москвой и Минском», – сказал заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

«Эта награда – оценка вклада нашей радиостанции в освещение II Европейских игр в Беларуси. У нас 24 выпуска новостей в день, в каждой программе мы говорили о том, кто и как играл, кто победил, какие страны вышли вперед, какие впечатления были у болельщиков. И все это было интересно нашим слушателям и организаторам», – отметил главный редактор студии радио Алексей Адашкин.
  
II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Первое место в медальном зачете заняла команда России. Вторыми стали атлеты из Беларуси. 



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Только за время соревнований журналисты белорусского представительства сделали более 100 репортажей и прямых включений о соревнованиях.
 
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