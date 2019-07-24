Глава МИД Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата

Как заявил в среду пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.





"Этим вечером некий отставник, выстрелив 5-6 раз в советника посольства Беларуси, затем покончил с собой. Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он в реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после посещения больницы, где находится раненый.









"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается. Наш МВД впоследствии даст свои комментарии. Главное сейчас, чтобы состояние дипломата было хорошим", - добавил турецкий министр.





По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием событий.





Как сообщает турецкое издание Hurriyet, пострадавший получил два пулевых ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации издания, преступником оказался местный житель, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.



