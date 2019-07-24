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Глава МИД Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата

25.07.2019 06:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Состояние раненного в Анкаре советника посольства Беларуси Александра Поганшева удовлетворительное, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Глава МИД Турции рассказал о состоянии раненого белорусского дипломата
Как заявил в среду пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.

"Этим вечером некий отставник, выстрелив 5-6 раз в советника посольства Беларуси, затем покончил с собой. Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он в реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после посещения больницы, где находится раненый.


"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается. Наш МВД впоследствии даст свои комментарии. Главное сейчас, чтобы состояние дипломата было хорошим", - добавил турецкий министр.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием событий.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, пострадавший получил два пулевых ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации издания, преступником оказался местный житель, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил в среду, что нападение, по предварительным данным, не было политически мотивированным. "Наши сотрудники полиции расследуют случившееся во всех возможных аспектах. Согласно предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива. Однако расследование все еще продолжается", - приводит его слова газета Hürriyet.

Шахин также подтвердил, что нападавшим оказался "отставной турецкий военный в звании полковника, который проживал с дипломатом в одном доме".
 
 
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Состояние раненного в Анкаре советника посольства Беларуси Александра Поганшева удовлетворительное, в четверг его могут перевести из реанимации в общее...
 
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