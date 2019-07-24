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Продуктовая тележка для худеющих: как сбросить килограммы и сэкономить
Источник материала: Myfin
Что представляет собой корзина продуктов для похудения?
Тут есть общее правило: для похудения следует покупать только те продукты, которые обеспечат организму все необходимые питательные вещества, но мало способствуют накоплению жира.
Сколько продуктов нужно покупать?
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