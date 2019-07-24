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Продуктовая тележка для худеющих: как сбросить килограммы и сэкономить

25.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Продуктовая тележка для худеющих: как сбросить килограммы и сэкономить
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что представляет собой корзина продуктов для похудения?

Тут есть общее правило: для похудения следует покупать только те продукты, которые обеспечат организму все необходимые питательные вещества, но мало способствуют накоплению жира.

Сколько продуктов нужно покупать?

 
 
Ссылка на источник 40
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Мы не станем рассматривать вопросы диетологии, а посчитаем, сколько будет стоить рекомендуемая для худеющих корзина продуктов на неделю.
 
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