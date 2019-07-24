Состояние раненого белорусского дипломата оценивается как тяжелое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состояние раненого белорусского дипломата Александра Поганшева оценивается как тяжелое. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал по телефону начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Советник Посольства Беларуси при возвращении в работы домой с ребенком получил огнестрельное ранение. В настоящий момент он находится в госпитале, состояние оценивается как тяжелое. По информации турецкой стороны нападавший – психически неуравновешенный бывший военнослужащий. Белорусскому дипломату в настоящий момент турецкой стороной оказывается вся необходимая помощь. Посольство Беларуси работает в плотном контакте с турецкими властями», – сказал Глаз.