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Состояние раненого белорусского дипломата оценивается как тяжелое

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Состояние раненого белорусского дипломата Александра Поганшева оценивается как тяжелое. Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал по телефону начальник управления информации и цифровой дипломатии пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Советник Посольства Беларуси при возвращении в работы домой с ребенком получил огнестрельное ранение. В настоящий момент он находится в госпитале, состояние оценивается как тяжелое. По информации турецкой стороны нападавший – психически неуравновешенный бывший военнослужащий. Белорусскому дипломату в настоящий момент турецкой стороной оказывается вся необходимая помощь. Посольство Беларуси работает в плотном контакте с турецкими властями», – сказал Глаз.

По предварительным данным, нападение на белорусского дипломата не было политически мотивированным, об этом заявил губернатор провинции. Сейчас расследование продолжается. 



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В настоящее время Александр Поганшев находится в госпитале, ведется расследование происшествия.
 
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