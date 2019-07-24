В Беларуси растут продажи премиальных авто. Какие марки предпочитают соотечественники

Источник материала: Tut.by

Белорусы за первые полгода приобрели свыше тысячи премиум-автомобилей. Если судить по данным БАА, наиболее популярной маркой оказалась BMW — ее продажи выросли после премьеры внедорожника X7 и снижения цен на «пятерку». В топе продаж — кроссоверы и внедорожники.



Фото: BMW

Российское агентство «Автостат» относит к премиальным следующие бренды: Audi, BMW, Cadillac, Genesis, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Smart, Volvo.

Премиум-рынок переживает небывалый подъем

Всего за полгода в Беларуси купили более 1030 новых автомобилей премиальных марок — на 10% больше, чем за тот же период годом ранее. Рейтинг возглавила BMW, поставив на рынок 281 автомобиль, — продажи подскочили почти на 40%. Рекордным для мюнхенской марки оказался май, когда белорусы купили трехмесячный объем, а во втором квартале взяли вдвое больше машин, чем в первом.

На втором месте, лишь малость уступив «баварцам», оказались автомобили Audi, продажи которых также выросли — с 201 до 264 машин.

А вот спрос на Mercedes снизился. С начала года белорусы купили лишь 125 машин, тогда как за первое полугодие прошлого года — порядка 160. Меньше стало покупателей и у Land Rover: если в прошлом полугодии было продано 106 машин, то в этом лишь 89. Его позицию в рейтинге заняла марка Volvo, которую выбрали 123 покупателя, — на 23% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Хорошие времена в Беларуси переживает Porsche: его продажи подскочили вдвое — до 63 машин. В свою очередь, Jaguar подрос менее заметно — с 22 до 26 автомобилей.

Будет интересно в конце года понаблюдать за результатом дебютанта рынка — марки Lexus, которая официально пришла на белорусский рынок.

Большие автомобили — в фаворитах



Фото: Audi

В стране сохраняется мода на большие автомобили: кроссоверы забирают на себя более половины продаж почти каждой марки. Так, по статистике БАА, самой востребованной премиум-моделью стал Audi Q7 — 103 автомобиля за полгода. Класс SUV — спортивных автомобилей для активного отдыха — популярен и у других производителей.

Среди фаворитов также оказался BMW X7 — самый большой внедорожник немецкого бренда. Со старта продаж белорусы купили 60 автомобилей.

Пользовался успехом и кроссовер Volvo XC60, который выбрали 48 покупателей. Кроме того, на дорогах появилось еще 39 внедорожников Range Rover, а в число популярных попал Porsche Macan с 36 проданными кроссоверами за полгода.

Премиальные седаны в Беларуси покупают менее активно, интерес к ним приходится стимулировать. Так, продажи «пятерки» BMW во втором квартале выросли в 3 раза, как только цены на них сделали самыми низкими в Европе. Audi начинают продажи седана A6 с двухлитровым бензиновым турбомотором. Он будет стоить дешевле трехлитровой версии и должен подстегнуть спрос.

Комфорт — все, понты — ничто





— Текущий год может стать знаковым для премиум-рынка автомобилей. Драйвером роста остаются внедорожники. Для BMW это модель X7, которую давно ждали. Но популярной оказалась и «пятерка», особенно с учетом лояльного ценообразования для Беларуси. Схожие тенденции наблюдают и другие бренды. Мы ожидаем, что премиум-рынок вырастет на 10−15%, и это будет большим подъемом, — рассказал представитель импортера BMW и MINI в Беларуси.

Белорусы, в отличие от многих, покупают премиальный автомобиль не из-за статуса, а ради комфорта. Сила бренда работает, но переплачивать только за имидж никто не хочет.

— Аудитория у премиум-автомобилей растет с каждым годом. Покупатель хочет получить спортивный автомобиль снаружи и комфортный — внутри. Большую роль играют и технологии — цифровые помощники, на которые все чаще обращают внимание. А вот просто купить автомобиль, чтобы потешить свое самолюбие, белорусам не свойственно, — считает представитель импортера.