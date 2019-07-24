







Все началось в 2009 – тогда врачи в Токио в ухе 70-летней женщины обнаружили неизвестный штамм грибка. Из-за способности вызвать воспаление уха и взялось название Candida Auris (с лат. Auris – ухо). Выяснилось, что он может заразить человека и в тяжелых случаях вызывать заражение крови. Также он имеет большую устойчивость к медикаментам.





За десять лет после его выявления случаи заболевания были зарегистрированы в более чем 30 странах, включая США, Австралию, Индию, Германию, Израилю, Венесуэлу и Южную Африку.





Анализы ДНК обнаружили, что в пределах одного региона штаммы грибка похожи, а вот в разных частях мира очень отличаются. Это может свидетельствовать о том, что он одновременно появился в различных уголках мира независимо. Образцы гриба, старее 1996 года, найти не удалось. Как и почему это произошло ученые точно не знают.





Но появление C. auris в очередной раз напоминает об опасности резистентности к противомикробным препаратам: распространение такого явления грозит тем, что многие из некогда действенных проверенных лекарств станут бесполезными. Но и это еще не все.





"Это дрожжи, которые ведут себя как бактерии", - говорит Том Чиллер, специалист по грибковым заболеваниям в разговоре с CNN. Так, другие виды грибка Candida всегда вместе с нами – на коже и в кишечнике – и не вызывают заболеваний, если в организме нет дисбаланса. Такое случается, например, когда антибиотики уничтожают "хорошие" бактерии и оставляют пространство для размножения Candida и появления кандидоза.





Но C. Auris ведет себя иначе – она может передаваться непосредственно от одного человека другому, а также передаваться в медицинских учреждениях, задерживаясь на поверхностях и оборудовании. Последнее очень нетипично для грибков Candida.



