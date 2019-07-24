Сколько областей будет в Беларуси? 12, 15 или 52?

Как это может выглядеть?





Если мы обратимся к концепциям, опубликованным специалистами Нацио­нальной академии наук Беларуси, других ученых, высказывания представителей власти, то можно сделать следующие предположения:





– вместо 6 областей мы получим 12 и столичный округ;





– вместо трехзвенной системы управления получим двухзвенную;





– особый статус может появиться у всех городов с населением более 80 тыс. человек.





– очень вероятно укрупнение районов. Те из них, где проживают менее 20 тыс. человек (их всего 30) могут присоединить к более развитым и населенным.





Обсуждается и вариант, что вместо областей будет создано 15–18 округов, а на низовом уровне упразднят сельсоветы и районы. Будут сформированы 400–450 административно-территориальных единиц (общин).





Исследовательский центр ИПМ недавно опубликовал работу, в которой говорится о возможности выделения 52 регионов.





Сама идея реформы опирается на опыт Европейского союза и понимание накопившихся в стране проблем. Очевидно, что сегодня, «закачивая» значительные ресурсы в малонаселенные рай­оны, существенного эффекта мы добиться не можем. Во многих регионах просто нет кадров, нет человеческих ресурсов для полноценного развития.





Мнение юриста





Виталь Коляда, адвокат, к.ю.н.:





– Мне приходится много ез­дить по Беларуси, и со стопроцент­ной уверенностью могу заявить, что административно-­территориаль­ное деление нашей страны, которое досталось нам в на­следство от БССР, постепенно исчерпывает себя. Оно, в принципе, никогда не соответствовало интересам республики и было не­продуманным. А сегодня это становится более очевидным.





Из-за падения объемов работ, нехватки квалифицированных кад­ров, экономии финансовых средств и других факторов, организации республиканского подчинения укрупняются и их региональные структуры переходят в межрайонный формат.





Это хорошо видно на примере родного мне Копыльского района.





Инспекция охраны природы здесь – межрайонная Несвижская, она же контролирует Копыльский и Клецкий районы.





Военкомат – межрайонный – тоже вместе с Клецким и Копыльским районами.





Энергосбыт и БРТИ находятся в Слуцке. Межрайонный отдел Департамента финансовых расследований КГК – в Солигорске, и т.д.





Копыль и Клецк стремительно теряют свои административные функции, отдавая их Несвижу, луцку либо другим более развитым административным цент­рам.





Ничего плохого я в этом не вижу. В принципе вся Минская область должна поделена на крупные регионы-поветы, а районы должны быть ликвидированы. Что общего у Несвижа, Клецка и Копыля с Молодечно? Те же Барановичи и то намного ближе в культурном и логистическом плане. К примеру, есть даже дизель-поезд Слуцк–Копыль–Клецк–Несвиж–­Барановичи.





Людям необходимо дать воз­можность из любого конца такого повета доехать до центра повета общественным транспортом максимум за 1,5 часа. Такие центры и еще 2–3 точки повета должны стать центром концентрации местной рабочей силы и финансов.





Также немаловажно остановить практику назначения глав административных центров из других районов. Такие люди ча­сто не заинтересованы в развитии региона, не всегда понимают местную специфику. И местные жители не будут его принимать за своего.





Так о какой же реформе административного деления Беларуси говорил Виталь Коляда? Извест­ный юрист предлагал плавный переход от трехуровневого деления (области – районы – местные советы) к двухуровневому (поветы – муниципалитеты). Его план изначально был очень похож на нынешние рекомендации Академии наук.









Таким образом концепция Коляды предполагает:





1) переход к системе из 15 поветов и 6 городских округов;





2) деление поветов на городские муниципалитеты и поселковые му­ниципальные округа (примерно 20 на повет);





3) средний размер поселкового муниципального округа в проекте должен составлять 10 000 человек.





Такое деление призвано упростить сегодняшнюю административную систему, сделать управление регионами более эффективным.





Историческая справка





Карта административно-территориального деления нашей страны далеко не всегда выглядела так же, как сегодня. На каких-то исторических этапах она как раз чем-то напоминала вариант, который может получиться по итогам реформы.





Если не погружаться во времена Российской Империи, Речи Посполитой и ВКЛ, а рассмотреть карту Беларуси, начиная с предвоенного и послевоенного периодов, мы обнаружим, что существующие Минская, Брестская, Могилевская, Витебская и Гомельская области, хотя и существовали, были гораздо меньше. Кроме них, в состав Белорусской ССР входили Бобруйская, Барановичская, Пинская, Полесская (с центром в Мозыре), Вилейская области. В 1944-м появились Полоцкая и Молодечненская области, а Вилейская была упразднена.





Некоторое время в состав Белорусской ССР входила Белостокская область. Часть ее сегодня является одноименным воеводством Республики Польша. А остальные районы вошли в состав современной Грод­ненской об­ласти.





Современное административно-­тер­риториальное деление Беларуси сфор­мировалось в 1954 году. Если мы посмотрим на карту СССР того периода, то размер областей в европейской части России, Украине и нашей республике стал примерно одинаковым.





Строилась единая система управления всего Советского Союза. Мы полностью унаследовали нынешние области от нее. И долгое время никто даже не задумывался, соответствует ли эта система реальным потребностям страны, плотности населения и экономическому развитию регионов.



