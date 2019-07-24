"Мы выступаем с предложением о введении в учебных заведения курса "семьеведения", настаиваем, чтобы он был. И очень надеемся, что его введут", - сказала Романович.





По ее словам, данный курс способен позитивно повлиять на демографическую ситуацию в Беларуси и помочь подрастающему поколению определить "позитивное, отношение к семье и браку".





Она заметила, что в России подобный курс преподается в рамках всероссийской программы "Святость материнства", и этот опыт может быть использован в Беларуси.





"Мы уже обратились за поддержкой в министерство образования", - сообщила Романович.







