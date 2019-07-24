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В белорусских школах хотят ввести курс "семьеведения"

25.07.2019 07:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курс "семьеведения", включающий в себя основы семейной жизни и построения отношений, может в скором времени появиться в белорусских школах, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в Минске.

"Мы выступаем с предложением о введении в учебных заведения курса "семьеведения", настаиваем, чтобы он был. И очень надеемся, что его введут", - сказала Романович.

По ее словам, данный курс способен позитивно повлиять на демографическую ситуацию в Беларуси и помочь подрастающему поколению определить "позитивное, отношение к семье и браку".

Она заметила, что в России подобный курс преподается в рамках всероссийской программы "Святость материнства", и этот опыт может быть использован в Беларуси.

"Мы уже обратились за поддержкой в министерство образования", - сообщила Романович.
 
Теги: Минск
 
 
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Курс "семьеведения", включающий в себя основы семейной жизни и построения отношений, может в скором времени появиться в белорусских школах, сообщила председатель...
 
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