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Белорусский дальнобойщик насмерть сбил дорожников в Польше

25.07.2019 06:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский дальнобойщик на фуре MAN насмерть сбил двух дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает TVN24.

ДТП произошло вчера в 11.30 по местному времени. Автомобиль «Форд Транзит» дорожных рабочих был припаркован на правой обочине дороги, когда в него врезалась фура. Двое рабочих 33 и 52 лет погибли на месте.

Белорусский водитель был трезв. Причины аварии установит проверка.
 
 
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Белорусский дальнобойщик на фуре MAN насмерть сбил двух дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает TVN24.
 
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