Белорусский дальнобойщик насмерть сбил дорожников в Польше

ДТП произошло вчера в 11.30 по местному времени. Автомобиль «Форд Транзит» дорожных рабочих был припаркован на правой обочине дороги, когда в него врезалась фура. Двое рабочих 33 и 52 лет погибли на месте.





Белорусский водитель был трезв. Причины аварии установит проверка.



