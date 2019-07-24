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Белорусский дальнобойщик насмерть сбил дорожников в Польше
Источник материала: Партизан
Белорусский дальнобойщик на фуре MAN насмерть сбил двух дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает TVN24.
ДТП произошло вчера в 11.30 по местному времени. Автомобиль «Форд Транзит» дорожных рабочих был припаркован на правой обочине дороги, когда в него врезалась фура. Двое рабочих 33 и 52 лет погибли на месте.
Белорусский водитель был трезв. Причины аварии установит проверка.
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Белорусский дальнобойщик на фуре MAN насмерть сбил двух дорожных рабочих в Польше под Сувалками, сообщает TVN24.
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