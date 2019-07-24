Интернет от Илона Маска вместо белорусских провайдеров. Как это будет?

Следующие поколения мобильной связи мы увидим не так быстро, как хотелось бы. Так, Еврокомиссия объявила о завершении первого этапа оценки рисков, связанных с внедрением сетей связи поколения 5G. Полностью завершить такую оценку планируется до 1 октября. Она очень важна для подготовки к внедрению связи следующего поколения.





В некоторых странах ЕС внедрение связи 5G уже началось. На днях этот процесс был запущен в Латвии. А что слышно у нас? По данным компании Ericsson, в Украине внедрения стандарта 5G не стоит ждать до 2024 года.





Тем временем несколько мировых компаний реализуют проекты, которые через считанные годы способны сделать мобильный интернет невостребованным. Наибольших успехов добилась SpaceX Илона Маска.





Шанс для Африки





В мае компания запустила первые 60 спутников в рамках проекта Starlink. Он призван обеспечить доступ к скоростному интернету по всей планете.





Размер инвестиций в проект уже превысил $1 млрд. Общая заявленная стоимость его реализации превысит $10 млрд. В рамках проекта в ближайшие годы SpaceX намеревается запустить почти 12 000 спутников.





Согласно недавнему отчету ООН, 49% населения Земли все еще не имеют широкополосного доступа к интернету. Если в Европе интернетом пользуются 80% населения, то в Африке — всего 22%.





Это обусловлено тем, что прокладывать оптоволоконный кабель в плохо обеспеченных регионах невыгодно, а покрытие быстрым мобильным интернетом требует наличия достаточного числа платежеспособных клиентов. Разумеется, их там нет.









Геостационарные спутники не дают свободы





SpaceX развивает уже имеющуюся технологию. Сейчас в мире работают несколько провайдеров, которые предлагают спутниковый интернет. Для передачи данных используется трансивер – устройство для работы со спутниковым радиосигналом.





Однако существующие спутники, которые раздают интернет, находятся на геостационарной орбите. Скорость этих аппаратов подстроена таким образом, чтобы они висели над одним и тем же местом планеты на высоте около 36 тысяч км. Иными словами они вращаются на орбите со скоростью вращения самой Земли.





Радиоволны на пути к пользователю проходят вдвое большее расстояние - 72 тысячи км. Сигнал от передающей станции уходит сначала на спутник, а уже с него поступает к пользователю. Возникают существенные, порядка 0,6 секунд, задержки в передаче сигнала.





Для видеочата или онлайн-игры такая задержка становится критической. Еще о н недостаток спутникового интернета – цена. Чтобы принимать спутниковый интернет, необходим недешевый абонентский терминал.



Как решить эти задачи?





Илон Маск намеревается решить обе проблемы. Спутники Starlink оснащены плоскими антеннами размером со сложенный ноутбук. Сами по себе это небольшие аппараты (масса 227 кг).





Антенны Starlink созданы по принципу фазированной антенной решетки – это позволяет им программно управлять направлением излучения радиоволн без изменения положения собственно антенны.





Поэтому спутники Илона Маска не висят над конкретным участком земной поверхности неподвижно, а вращаются вокруг Земли на высоте от 335 до 1325 км, примерно на уровне МКС.





Передающие станции также будут отправлять на них радиоволновые сигналы. Однако сами спутники будут обмениваться данными с помощью лазеров.





Все это позволит уменьшить задержки в передаче сигнала до показателей, характерных для оптоволоконных линий.









Иными словами, подключившись к спутниковому интернету от Илона Маска, вместо пользования услугами нынешних провайдеров, вы не заметите разницы.





Чтобы принимать спутниковый сигнал Starlink, также необходимо специальное оборудование. Однако его стоимость на порядок ниже.





Точных расценок пока не называют. По неофициальным данным, стоимость антенны составит $100-300, и около $50 в месяц – абонентская плата.





Даже если грандиозным планам Илона Маска не суждено сбыться, рынок спутникового интернета все равно будет освоен. Другими игроками. Перспективы и емкость этого рынка выглядят слишком многообещающими, чтобы конкуренты его проигнорировали.





Amazon заявила о планах запустить более 3000 спутников. OneWeb при поддержке Ричарда Брэнсона тоже начала подготовку к развертыванию сети из более 600 спутников.





Аналитики прогнозируют, что в ближайшие пять лет более 3 млрд жителей планеты получат доступ к высокоскоростному интернету. Если это действительно случится, произойдет технологическая революция, результаты которой сложно переоценить.



