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Спортсмены вступились за вора в законе Шишканова, в том числе белорусы

25.07.2019 06:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советский и белорусский футболист Эрик Яхимович, известный по выступлениям за минское и московское "Динамо", попросил перевести Олега Медведева (Шишканова) под домашний арест.

За обвиняемого вступилось всего порядка сорока общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева. Помимо Яхимовича, за Шишканова вступились бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев, Юрий Семин и Борис Игнатьев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов и другие, передает rbc.ru. 

Они в числе прочего отметили, что Медведев — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб "Сатурн Раменское" и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, "хоть сам этого и не афишировал". "Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий", — говорится в письме. 



Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения. 

Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента "коронации" в 1992 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Дело Шишканова возбуждено на основании материалов, выделенных из нескольких дел об убийствах, рассказывал ранее в Басманном суде представитель СКР.
 
 
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Советский и белорусский футболист Эрик Яхимович, известный по выступлениям за минское и московское "Динамо", попросил перевести Олега Медведева (Шишканова) под...
 
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