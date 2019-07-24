Спортсмены вступились за вора в законе Шишканова, в том числе белорусы

rbc.ru. За обвиняемого вступилось всего порядка сорока общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, обеспокоенных судьбой Олега Медведева. Помимо Яхимовича, за Шишканова вступились бывшие главные тренеры сборной России по футболу Валерий Газзаев, Юрий Семин и Борис Игнатьев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов и другие, передает





Они в числе прочего отметили, что Медведев — меценат, поддерживал спортивные инициативы, основал футбольный клуб "Сатурн Раменское" и оказывал поддержку в том числе ополченцам Донбасса, "хоть сам этого и не афишировал". "Мы знаем его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий", — говорится в письме.













Суд в среду, 24 июля, рассматривал апелляцию на арест Шишканова и, не прислушавшись к его защитникам, сохранил меру пресечения.





Шишканову, которого СК называет вором в законе, вменяется преступление по новой статье УК 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следствие считает, что с момента "коронации" в 1992 году Шишканов координировал деятельность подмосковных ОПГ и распоряжался преступными доходами в том числе от мошенничеств, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Дело Шишканова возбуждено на основании материалов, выделенных из нескольких дел об убийствах, рассказывал ранее в Басманном суде представитель СКР.



