Игорь Марзалюк: Я пошёл в армию после второго курса, и это не помешало мне стать доктором наук и профессором









«Наоборот, всего добился, в том числе благодаря Вооруженным Силам», — сказал он и выразил недоумение по поводу того, что здоровые мужчины боятся служить в армии.





«Мой сын закончил десять классов. Мало сомневаюсь, что он не будет служить», — добавил парламентарий.





Игорь Марзалюк обратил внимание, что отсрочки нередко использовались не для повышения профессионализма, а как возможность уклониться от армии. Депутат считает такую ситуацию ненормальной и уверен, что ее надо исправлять, в том числе путем законодательных мер.



