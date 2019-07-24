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Игорь Марзалюк: Я пошёл в армию после второго курса, и это не помешало мне стать доктором наук и профессором
Источник материала: Партизан
Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк высказался по поводу отмены многоразовых отсрочек от армии на продолжение обучения. Депутат рассказал
«Наоборот, всего добился, в том числе благодаря Вооруженным Силам», — сказал он и выразил недоумение по поводу того, что здоровые мужчины боятся служить в армии.
«Мой сын закончил десять классов. Мало сомневаюсь, что он не будет служить», — добавил парламентарий.
Игорь Марзалюк обратил внимание, что отсрочки нередко использовались не для повышения профессионализма, а как возможность уклониться от армии. Депутат считает такую ситуацию ненормальной и уверен, что ее надо исправлять, в том числе путем законодательных мер.
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Игорь Марзалюк: Я пошёл в армию после второго курса, и это не помешало мне стать доктором наук и профессором
Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк высказался по поводу отмены многоразовых отсрочек от...
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