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Игорь Марзалюк: Я пошёл в армию после второго курса, и это не помешало мне стать доктором наук и профессором

25.07.2019 06:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк высказался по поводу отмены многоразовых отсрочек от армии на продолжение обучения. Депутат рассказал БелТА, что два года отслужил в разведроте, в армию пошел после второго курса, и это не помешало ему стать впоследствии доктором наук, профессором.



«Наоборот, всего добился, в том числе благодаря Вооруженным Силам», — сказал он и выразил недоумение по поводу того, что здоровые мужчины боятся служить в армии.

«Мой сын закончил десять классов. Мало сомневаюсь, что он не будет служить», — добавил парламентарий.

Игорь Марзалюк обратил внимание, что отсрочки нередко использовались не для повышения профессионализма, а как возможность уклониться от армии. Депутат считает такую ситуацию ненормальной и уверен, что ее надо исправлять, в том числе путем законодательных мер.
 
 
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Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк высказался по поводу отмены многоразовых отсрочек от...
 
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