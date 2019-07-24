Государственная комиссия вынесла отрицательное решение в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. При этом на предприятии говорят, что общий заявленный в проекте объём выбросов не менялся.





Компания подала неполные результаты измерений республиканского центра аналитического контроля, который проверял, соответствуют ли фактические результаты выбросов проектным параметрам. Это и стало основной причиной отрицательного решения.





На "АйПауэр" планируют возобновить процесс получения положительного экологического заключения после получения всех протоколов.





Противники строительства завода борются против него уже полтора года, так как считают его экологически опасным предприятием. Каждые выходные они устраивают акции протеста.









14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис издал приказ о приостановке строительства аккумуляторного завода "до устранения выявленных нарушений".





2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению руководителя государства начала проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. КГБ завёл уголовные дела за взятку на руководителя ООО "ПАК-управление" Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав" Светлану Лемешевскую, экс-директора ООО "Белинвестторг-Сплав" Сергея Ахремчука, заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав" Ивана Пакислюка. 1 июля их взяли под стражу.







