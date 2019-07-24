Напавший на белорусского дипломата бывший военнослужащий покончил с собой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Раненый в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает «МИР 24». В советника посольства Беларуси в Турции стреляли на улице.

«Советник посольства Беларуси при возвращении домой с ребенком получил огнестрельное ранение. По информации турецкой стороны нападавший – психически неуравновешенный бывший военнослужащий. Белорусскому дипломату в настоящий момент турецкой стороной оказывается вся необходимая помощь. Посольство Беларуси работает в плотном контакте с турецкими властями», – сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Анатолий Глаз.

Выстрелы прозвучали, когда дипломат шел по улице с сыном. По предварительным данным полиции, в нападении нет политического мотива. Об этом заявил губернатор провинции Анкара Васип Сахин. Сейчас расследование продолжается.

«Сейчас он находится в отделении хирургии. Врачи делают все необходимое. Даст бог, он скоро выздоровеет. А полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил самоубийство в квартире своей сестры. Согласно первым данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но полицейские изучают все до мелочей. Расследование будет продолжено под надзором наших прокуроров», – сказал губернатор.

В полиции Анкары также сообщили, что сын дипломата не пострадал.