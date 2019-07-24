|
Напавший на белорусского дипломата бывший военнослужащий покончил с собой
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Раненый в Анкаре белорусский дипломат Александр Поганшев
«Советник посольства Беларуси при возвращении домой с ребенком получил огнестрельное ранение. По информации турецкой стороны нападавший – психически неуравновешенный бывший военнослужащий. Белорусскому дипломату в настоящий момент турецкой стороной оказывается вся необходимая помощь. Посольство Беларуси работает в плотном контакте с турецкими властями», – сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Анатолий Глаз.
Выстрелы прозвучали, когда дипломат шел по улице с сыном. По предварительным данным полиции, в нападении нет политического мотива. Об этом заявил губернатор провинции Анкара Васип Сахин. Сейчас расследование продолжается.
«Сейчас он находится в отделении хирургии. Врачи делают все необходимое. Даст бог, он скоро выздоровеет. А полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил самоубийство в квартире своей сестры. Согласно первым данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но полицейские изучают все до мелочей. Расследование будет продолжено под надзором наших прокуроров», – сказал губернатор.
В полиции Анкары также сообщили, что сын дипломата не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психически неуравновешенный мужчина выстрелил в Александра Поганшева в Анкаре, когда тот шел по улице с сыном. Ребенок не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)