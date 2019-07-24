Инструкция: как не уйти в минус, когда пользуетесь интернетом в роуминге

Источник материала: Tut.by

Середина лета — один из любимых сезонов отпусков среди белорусов. Некоторые во время отдыха за пределами страны не отключают мобильную связь. Впрочем, по неосторожности так можно случайно «попасть на деньги», ведь тарифы в роуминге, как правило, довольно сильно отличаются от местных. Мы составили небольшую инструкцию, которая поможет не попасть в подобную ситуацию.

Проверьте, сколько стоит связь в стране, в которую вы едете

Все три телеком-оператора Беларуси (velcom | A1, life:) и МТС) сегодня предлагают специальные пакеты интернет-трафика или минуты разговоров при нахождении в роуминге.



Фото: unsplash.com

По стоимости такие предложения заметно выигрывают у «обычных» роуминговых тарифов, пользоваться которыми мы не рекомендуем (подробнее об этом читайте здесь ). Впрочем, даже подобные «пакеты» действуют не везде. Вернее, в сетях не всех мобильных операторов за пределами Беларуси.

Проще говоря, подключение пакета интернет-трафика у любого из наших операторов для использования в роуминге не сможет на 100% уберечь от незапланированных расходов. Этот объем трафика (по специальной цене) доступен только при подсоединении к сети определенного местного мобильного оператора — партнера velcom | A1, МТС или life:) в этой стране.

Если смартфон автоматически подсоединился к сотовой сети другой компании, то даже из-за нескольких потраченных мегабайт интернет-трафика или пары минут разговоров можно случайно «уйти в минус» на несколько сотен рублей.

Чтобы этого не произошло, перед поездкой лучше всего заранее уточнить, с какими зарубежными операторами-партнерами работают в velcom | A1, life:) или МТС. Для уверенности мобильную сеть нужного оператора-партнера лучше выбрать вручную в настройках смартфона, а не полагаться на автоматику.

Список таких операторов-партнеров для каждой страны опубликован на официальных сайтах velcom | A1 , life:) и МТС .

Проверьте настройки смартфона и выключите все, что не нужно!

Если вы в принципе не собираетесь пользоваться мобильным интернетом в роуминге, в настройках смартфона лучше отключить передачу данных или активировать режим «в самолете». Последний запретит мобильнику подключаться к любым мобильным сетям — как партнерским, так и «чужим».



Фото: pixabay.com

Из недостатков такого решения — вам никто не сможет дозвониться или прислать SMS-сообщение, сами вы также останетесь без связи. Зато в серьезный минус уйти точно не получится. Даже если смартфон решит неожиданно обновиться или загрузить какое-нибудь приложение, сделать это через мобильный интернет у него не получится.

Для сохранности советуем и вовсе запретить мобильнику загружать обновления прошивки или приложений в фоновом режиме. На крайний случай можно выставить режим «по запросу». Также советуем отключить «режим модема», раздающий трафик от смартфона другим устройствам.

И еще один момент: если пользуетесь Wi-Fi, убедитесь, что подключились к необходимой точке доступа. Некоторые мобильные устройства при ухудшении сигнала Wi-Fi переключаются на сотовые данные, поэтому функции с названием вроде «Умный Wi-Fi» также есть смысл отключить.

Что делать, если переплачивать не хочется, но интернет нужен?

На наш взгляд, оптимальным вариантом станет покупка SIM-карты местного мобильного оператора — связь в ней в любом случае окажется не сильно дороже, чем в роуминге (даже при подключении специальных пакетов с трафиком).



Фото: pixabay.com

Цены могут розниться в зависимости от страны, но в Европе 1 ГБ трафика стоит около 10 евро (именно столько в прошлом августе попросил у автора материала один из мобильных операторов в Берлине). В Париже симку с 10 ГБ трафика в марте этого года получилось купить за 30 евро, а в соседней Литве в начале июля за SIM-карту с 1,5 ГБ трафика пришлось отдать всего три евро.

Кроме того, в Европе отменен роуминг. Это значит, что, купив SIM-карту с интернет-трафиком в Великобритании, ею получится пользоваться, например, в Польше. Правда, не без ограничений: объем этого трафика за пределами страны, в которой куплена симка, может быть ограничен.

Еще один вариант — международные сим-карты вроде DrimSim. Такие карты работают без привязки к определенному оператору. Оплата, как правило, производится в фирменных мобильных приложениях.

Но, на наш взгляд, покупка такой карты оправдывает себя, только если вы путешествуете чаще чем один-два раза в год. В ином случае особую выгоду в сравнении с покупкой SIM-карты местного мобильного оператора вряд ли удастся получить.