ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень написал бывшей накануне своей свадьбы и стал героем в Сети

25.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter по имени Алекса опубликовала на своей странице послание от бывшего бойфренда, которое он отправил ей накануне собственной свадьбы. Откровенность парня восхитила ее подписчиков и сделала автора звездой Сети, пишет Lenta.ru.


Фото: pixabay.com

Молодой человек уточнил, принадлежит ли этот номер телефона его бывшей девушке, и представился. «Ох, какого черта! Что случилось, чувак?» — уточнила Алекса. В ответ она получила большое письмо с благодарностями и комплиментами.

Бывший бойфренд уточнил, что женится завтра, и захотел написать ей с согласия своей невесты. «Спасибо за то, что была моей первой любовью. Спасибо за то, что всегда поддерживала меня, спасибо, что оберегала от неприятностей, спасибо за те времена, что заботилась обо мне, когда я был болен или подавлен. Спасибо за твою любовь ко мне», — написал он.

Автор письма уточнил, что желает Алексе только любви и счастья, ведь она обладает «потрясающим сердцем». Он пожелал ей найти мужчину, который будет заслуживать такую невероятную женщину, как она, и сможет каждый день доказывать ей свою преданность и любовь. «Ты заслуживаешь этого, и даже больше», — отметил он.


По признанию девушки, она не знала, как ответить на такое послание. Публикация набрала 96 тысяч ретвитов и 420 тысяч лайков. Комментаторы со всего мира восхищались поступком молодого человека и называли его своим героем. «Это, должно быть, самая красивая вещь, которую я читал», — заявил один из пользователей, отметив, что оба героя переписки — прекрасные люди. Многие назвали откровенное послание взрослым поступком.

Однако некоторые пользователи восприняли послание с подозрением. «Он до сих пор любит тебя», — заключали они. Ряд юзеров поддержали эту точку зрения, подчеркнув, что подобные сообщения накануне свадьбы отправляют только горячо любимым людям.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовательница Twitter по имени Алекса опубликовала на своей странице послание от бывшего бойфренда, которое он отправил ей накануне собственной свадьбы. Послание...
 
Новости дня
Новости разные
 
25 июля — День пожарной службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пиджак классический женский в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика