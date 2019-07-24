Парень написал бывшей накануне своей свадьбы и стал героем в Сети

Источник материала: Tut.by

Пользовательница Twitter по имени Алекса опубликовала на своей странице послание от бывшего бойфренда, которое он отправил ей накануне собственной свадьбы. Откровенность парня восхитила ее подписчиков и сделала автора звездой Сети, пишет Lenta.ru .



Фото: pixabay.com

Молодой человек уточнил, принадлежит ли этот номер телефона его бывшей девушке, и представился. «Ох, какого черта! Что случилось, чувак?» — уточнила Алекса. В ответ она получила большое письмо с благодарностями и комплиментами.

Бывший бойфренд уточнил, что женится завтра, и захотел написать ей с согласия своей невесты. «Спасибо за то, что была моей первой любовью. Спасибо за то, что всегда поддерживала меня, спасибо, что оберегала от неприятностей, спасибо за те времена, что заботилась обо мне, когда я был болен или подавлен. Спасибо за твою любовь ко мне», — написал он.

Автор письма уточнил, что желает Алексе только любви и счастья, ведь она обладает «потрясающим сердцем». Он пожелал ей найти мужчину, который будет заслуживать такую невероятную женщину, как она, и сможет каждый день доказывать ей свою преданность и любовь. «Ты заслуживаешь этого, и даже больше», — отметил он.





По признанию девушки, она не знала, как ответить на такое послание. Публикация набрала 96 тысяч ретвитов и 420 тысяч лайков. Комментаторы со всего мира восхищались поступком молодого человека и называли его своим героем. «Это, должно быть, самая красивая вещь, которую я читал», — заявил один из пользователей, отметив, что оба героя переписки — прекрасные люди. Многие назвали откровенное послание взрослым поступком.

Однако некоторые пользователи восприняли послание с подозрением. «Он до сих пор любит тебя», — заключали они. Ряд юзеров поддержали эту точку зрения, подчеркнув, что подобные сообщения накануне свадьбы отправляют только горячо любимым людям.