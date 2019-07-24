25 июля — День пожарной службы

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша опасная и благородная работа требует высочайшего уровня мастерства и способности быстро принимать правильные решения в экстремальных ситуациях. Именно от вас зачастую зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Уверены, что вы и впредь будете бдительно нести свою службу.

Выражаем глубокое уважение ветеранам, личному составу пожарной службы и добровольцам за самоотверженный труд в борьбе с огненной стихией и чрезвычайными ситуациями. Желаем вам твердости духа, мужества, бездымного неба, благополучия и успехов!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

И бывают же совпадения: профессиональный праздник и дни рождения







25 июля в семье водителя пожарной аварийно-спасательной части №1 Сергея Чужаземца — особенная дата. Огнеборца поздравляют с профессиональным праздником, а его дочек — с днем рождения. Милана и Каролина появились на свет в День пожарной службы с разницей в семь лет.

— Это еще не все совпадения, — делится Сергей. — Памятный для меня день и 1 сентября, потому что со Дня знаний идет отсчет моей службы в МЧС. В этом году будет десять лет.

В Вороновский РОЧС Сергей Чужаземец пришел не сразу. После учебы в Вороновском СПТУ-190 и службы в армии пробовал разные варианты трудоустройства. Искал работу с хорошим доходом, чтобы семью содержать и дом благоустраивать. Намеревался пойти на международные перевозки, но супруга Жанна и родные его выбор не одобрили. Довод был веским: молодая семья должна жить вместе. По совету знакомого Сергей устроился в РОЧС. Так в 2009 году он стал пожарным ПАСЧ-1 в Вороново.

— Опыта в пожарном деле набирался у сослуживцев. Начальником караула был нынешний заместитель руководителя Е.С. Гремза, на передовой борьбы со стихией — П.К. Белозомб, В.Я. Гришко. Коллеги действовали четко и слаженно, без слов понимая друг друга. Чувство плеча в боевом расчете придавало мне уверенности. Моей оперативно-тактической подготовкой занимался тогда заместитель А.А. Тарамына. Терпеливо, настойчиво и строго отрабатывались необходимые навыки. Где-то в условных чрезвычайных ситуациях, а где-то — в реальных, — вспоминает свои первые шаги в профессию собеседник.

С некоторыми коллегами он до сих пор несет службу в одном карауле, пришла и молодежь. Теперь Сергей Геннадьевич на правах опытного спасателя стал примером для новичков. По словам собеседника, уже после первых выездов понимаешь, насколько важно на месте происшествия работать не только оперативно, но и слаженно. Поэтому рабочие сутки пожарные проводят в тренировках, совершенствуют знания теории пожаротушения, обслуживают технику, сдают зачеты и нормативы по боевой и физической подготовке. Четкий распорядок дня расписан буквально по минутам, нарушить его может только сообщение диспетчера о чрезвычайном происшествии. Получив его, дежурная смена мгновенно отправляется на выезд.

Недавно после соответствующей подготовки Сергей с должности старшего пожарного переведен водителем автоцистерны. Ответственности прибавилось. На спецтехнике он должен оперативно доставить личный состав к месту чрезвычайной ситуации, правильно разместить машину, обеспечить бесперебойную подачу огнетушащих средств к месту пожара. Как водитель он следит и за стабильностью работы всего оборудования.

— На месте пожара весь боевой расчет действует как одно целое. По дороге к месту вызова я — водитель, а там — спасатель. В зависимости от ситуации в любой момент включаюсь в работу подразделения, — рассказывает огнеборец.

Когда-то планируя сесть за руль большегрузного транспорта, Сергей Чужаземец и подумать не мог, что будет управлять современной и мощной пожарной техникой.

Оглянувшись назад, не сомневается в правильности сделанного профес-сионального выбора. Хорошо оплачиваемая работа, отличный коллектив, а после боевых дежурств возвращается в семью, к теплу домашнего очага. Жена и дочери ждут любимого мужа, папу, доблестного спасателя. А в женском внимании и детских улыбках быстро растворяются все тревоги и усталость, накопившиеся в трудовых буднях.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Четверть века в службе спасения Вороновщины

В борьбе с огненной стихией многое зависит от профессионализма водителя пожарного автомобиля, который в любое время суток спешит с командой к месту происшествия. Четверть века на этом ответственном посту водитель пожарного аварийно-спасательного поста №11 аг. Заболоть Виталий Шилко. В текущем году его имя занесено на районную Доску почета (момент вручения свидетельства — на снимке).







Коллеги называют Виталия Викторовича мастером вождения и зачастую обращаются к нему за дельным советом. Под его грамотным руководством спасательные автомобили и оборудование в подразделении всегда в исправном состоянии и стопроцентной готовности. Огнеборец в прекрасной физической форме — все нормативы сдает на «отлично», да еще и молодым бойцам фору дает. Мастерство и опыт пришли с годами…

После окончания школы Виталий Шилко получил профессию крановщика в Гродно. Дальше была срочная служба в погранвойсках на таджико-афганской границе и долгожданное возвращение на малую родину. В 1991 году появилась вакансия в добровольной пожарной дружине в Заболоти, и он устроился водителем автоцистерны. После военизации пожарной службы надел погоны младшего сержанта.

Первым наставником в пожарном деле для Виталия стал Ч.С. Залеский, который уже имел пятнадцатилетний опыт работы. Сдерживая юношескую браваду молодого бойца, он обучал его работе, показывал, где и почему может быть опасно. А теперь эти истины Виталий передает своим молодым сослуживцам.

— На первый пожар выезжал в деревню Малюки. — вспоминает Виталий. — Дом использовался как дача. Хозяева отлучились, а печку оставили топиться. Выпали угли — и пошло гореть… Дом был на две стороны, одну удалось спасти. Тогда я и сидел за рулем АЦ 30-66, и сам тушил пламя. Навсегда запомнился пожар в деревне Вензовщина на Щучинщине в 1994 году. Дети развели костер во дворе, ветром перебросило пламя на сарай, затем — к соседям. Тогда сгорели четыре дома и несколько сараев. Тушить пожар помогали автоцистерны из соседних районов. «Амкодорами» устраивали разрывы, чтобы преградить путь огню. Девочка лет двенадцати очень переживала, что сгорит их «хата», плакала. Когда беда миновала, обняла нас и поблагодарила от чистого сердца. Еще был случай, когда ликвидировали возгорание дома, где проживал ветеран Великой Отечественной войны. Мы его через окно спасали. Его «спасибо, хлопцы!» никогда не забуду. Он еще и шутил, что войну пережил, стыдно было бы на пожаре сгинуть.

Водитель-спасатель гордится тем, что за два десятилетия преобразилась служба и его пост, ставший вторым домом. Cегодня здесь две автоцистерны, современный аварийно-спасательный инструмент, костюмы, позволяющие эффективно работать в густом дыму при высоких температурах. Сослуживцы — люди мастеровитые, поэтому своими силами сделали ремонт в помещениях и гараже. Теперь на посту есть душевая кабинка, горячая вода, комфортные рабочие места, новая мебель и кухня. Во дворе — спортивный городок.







— О таких условиях и возможностях раньше никто и не мечтал,— уверен Виталий.— Но и спрос соответствующий — высокая боевая готовность, сохранение и приумножение имеющегося.

За добросовестную многолетнюю службу прапорщик внутренней службы Виталий Шилко награжден медалью «За безупречную службу III степени», несколькими десятками грамот и благодарственных писем.

Семья гордится своим спасателем. По стопам отца пошел сын Сергей, который служит водителем в рядах огнеборцев. Он большой фанат «железа» и может практически по звуку установить неисправность техники. Жена Тереза и дочь Валентина тоже в своем роде спасатели — они трудятся в медицинской сфере. Подрастают две внучки.

Виталий Шилко убежден, что в спасательном деле не обойтись без пытливого ума, терпения и внимательности. А еще очень важна поддержка семьи. Всем коллегам опытный огнеборец желает, чтобы звуковой сигнал их пожарных автомобилей как можно реже беспокоил жителей, сообщая о беде.

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