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Главный тренер «Русенборга»: «Дома мы будем играть в рок-н-ролл»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Русенборга» Эйрик Хорнеланд прокомментировал матч с БАТЭ (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов (
— Какие перспективы у «Русенборга» в ответном матче?
— Думаю, в ответной встрече все возможно. Это был довольно равный матч двух команд, которые хотели выиграть.
— Удивлены, что так много владели мячом?
— Не удивлен. Знали, что БАТЭ хорош в контратаках. Несмотря на начало встречи, думаю, мы неплохо действовали и создавали моменты. В целом, мы довольны.
— Проигрывая 1:2, вы все равно шли в атаку…
— Это наш хороший ментальный настрой. В «Русенборге» такой и должен быть. Мы много атаковали, хорошо попадали. Хотя можно играть еще лучше.
— Ваша команда не реализовала много моментов. Вас это настораживает?
— Этот матч показал, что создавать моменты в игре с БАТЭ можно. Дома мы будем играть в рок-н-ролл. Очень хотим пройти следующий раунд.
— Вас расстраивает, что не удалось забить второй гол?
— Да.
— Почему команда заснула в начале и первого, и второго таймов, позволив сопернику быстро забить?
— Действительно, первые 15 минут мы оказались ментально не готовы соревноваться на таком международном уровне. Но затем подняли темп и играли достойно.
— Что думаете по поводу пенальти?
— По-моему, это выглядело, как пенальти.
— Как игроки справились с таким ранним ударом?
— Это демонстрирует наш сильный характер и силу воли. Мы развиваемся и можем хорошо выступать в Европе, — сказал Хорнеланд.
Напомним, ответный матч «Русенборг» — БАТЭ пройдет 31 июля. Для выхода в следующий раунд борисовчанам достаточно будет ничьи.
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Эйрик Хорнеланд прокомментировал матч с БАТЭ (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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