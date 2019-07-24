Главный тренер «Русенборга»: «Дома мы будем играть в рок-н-ролл»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Русенборга» Эйрик Хорнеланд прокомментировал матч с БАТЭ (1:2) во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов ( читайте, как он проходил ). Текст пресс-конференции приводит tribuna.com.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какие перспективы у «Русенборга» в ответном матче?

— Думаю, в ответной встрече все возможно. Это был довольно равный матч двух команд, которые хотели выиграть.

— Удивлены, что так много владели мячом?

— Не удивлен. Знали, что БАТЭ хорош в контратаках. Несмотря на начало встречи, думаю, мы неплохо действовали и создавали моменты. В целом, мы довольны.

— Проигрывая 1:2, вы все равно шли в атаку…

— Это наш хороший ментальный настрой. В «Русенборге» такой и должен быть. Мы много атаковали, хорошо попадали. Хотя можно играть еще лучше.

— Ваша команда не реализовала много моментов. Вас это настораживает?

— Этот матч показал, что создавать моменты в игре с БАТЭ можно. Дома мы будем играть в рок-н-ролл. Очень хотим пройти следующий раунд.

— Вас расстраивает, что не удалось забить второй гол?

— Да.

— Почему команда заснула в начале и первого, и второго таймов, позволив сопернику быстро забить?

— Действительно, первые 15 минут мы оказались ментально не готовы соревноваться на таком международном уровне. Но затем подняли темп и играли достойно.

— Что думаете по поводу пенальти?

— По-моему, это выглядело, как пенальти.

— Как игроки справились с таким ранним ударом?

— Это демонстрирует наш сильный характер и силу воли. Мы развиваемся и можем хорошо выступать в Европе, — сказал Хорнеланд.

Напомним, ответный матч «Русенборг» — БАТЭ пройдет 31 июля. Для выхода в следующий раунд борисовчанам достаточно будет ничьи.