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Белтелерадиокомпания проводит отборочный тур детского “Евровидения”

25.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Белтелерадиокомпания проводит национальный отборочный тур детского конкурса песни “Евровидение-2019”. Заявки впервые принимаются в электронном виде.
В этом году все заявки подаются в электронном виде на сайте медиахолдинга. Такая форма хорошо зарекомендовала себя на национальном отборе взрослого конкурса песни “Евровидение-2019”. Это более оперативный и продвинутый способ предоставления конкурсантами своих композиций и пакета документов. Организаторам в свою очередь нет необходимости отводить люфт в несколько дней, чтобы получить все почтовые бандероли, как это было ранее.
Участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Беларуси либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории нашей страны не менее двух с половиной лет. В отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском или русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично полностью или частично до 1 мая этого года. Участник проекта должен обладать имущественными правами на песню (музыку и текст), аранжировку и фонограмму песни.
Последний день приема заявок – 15 августа. Итоги отборочного тура будут подведены профессиональным жюри не позднее 20 августа. В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Финальный гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.
Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашем стране члену Европейского вещательного союза. Положение о проведении отбора размещено на сайте медиахолдинга в разделе “Спецпроекты”.
Детский конкурс песни “Евровидение-2019” пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания – с 2003 года.

 
 
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  Белтелерадиокомпания проводит национальный отборочный тур детского конкурса песни “Евровидение-2019”. Заявки впервые принимаются в электронном виде. В этом...
 
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