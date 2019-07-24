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В Лунинце погиб сотрудник комбината противопожарных работ: его травмировал разорвавшийся огнетушитель
25.07.2019 08:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинце проводится проверка по факту гибели 61-летнего рабочего комбината противопожарных работ, сообщает
Несчастный случай произошел в начале июля.
— 61-летнего сотрудника травмировало разорвавшимся корпусом огнетушителя 1 июля. Его доставили с черепно-мозговой травмой в Лунинецкую ЦРБ. 4 июля пострадавший скончался, — рассказал начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Владимир Андрикевич.
Погибший имел солидный стаж работы в данной сфере.
Точная причина смерти мужчины на данный момент устанавливается.
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В Лунинце погиб сотрудник комбината противопожарных работ: его травмировал разорвавшийся огнетушитель
В Лунинце проводится проверка по факту гибели 61-летнего рабочего комбината противопожарных работ, сообщает «Медиа-Полесье». Несчастный случай произошел в...
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