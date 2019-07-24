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На сайте российского чемпионата появился клуб «Газмяс»

25.07.2019 08:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России вчера вечером пользователи заметили необычный клуб, известный по комедийному шоу «Наша Russia».

Среди профилей команд первенства проявился вымышленный клуб «Газмяс» из Москвы. Другой информации о команде на странице не было.


Скриншот: championat.com

Впрочем, провисел он там недолго. Как сообщили позже в пресс-службе ПФЛ, страница появилась на сайте в результате хакерской атаки. Последствия были оперативно устранены, в настоящий момент сайт работает в штатном режиме.

«Газмяс» — несуществующий футбольный клуб из комедийного сериала «Наша Russia» на ТНТ. Стоит отметить, что в первоисточнике данная команда выступала за Омск. По сюжету, команда постоянно проигрывает матчи, а их тренер в исполнении Михаила Галустяна находил все возможные способы для исправления ситуации — от подкупа судей до избиения игроков.

 
 
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