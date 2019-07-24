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На сайте российского чемпионата появился клуб «Газмяс»
Источник материала: Tut.by
На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) России вчера вечером пользователи
Среди профилей команд первенства проявился вымышленный клуб «Газмяс» из Москвы. Другой информации о команде на странице не было.
Впрочем, провисел он там недолго. Как сообщили позже в пресс-службе ПФЛ, страница появилась на сайте в результате хакерской атаки. Последствия были оперативно устранены, в настоящий момент сайт работает в штатном режиме.
«Газмяс» — несуществующий футбольный клуб из комедийного сериала «Наша Russia» на ТНТ. Стоит отметить, что в первоисточнике данная команда выступала за Омск. По сюжету, команда постоянно проигрывает матчи, а их тренер в исполнении Михаила Галустяна находил все возможные способы для исправления ситуации — от подкупа судей до избиения игроков.
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