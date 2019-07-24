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«На внешнем виде решили не экономить». Новая история конкурса «Моя кухня - 3»
Источник материала: Tut.by
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Рассказывает читательница Жанна:
— Кухню мы менять не планировали (как и заниматься ремонтом в целом). Но в старом проекте имелась ниша для стиральной машины, а мы захотели перенести ее в ванную. Встал вопрос: чем же закрыть образовавшуюся дыру? За решением обратились к дизайнеру.
Было решено модернизировать лишь нижнюю часть кухни. Но потом нам захотелось приобрести новую варочную панель и духовой шкаф. Чтобы не мучиться с подбором цветовой гаммы, дизайнер предложила все же поменять кухню полностью.
Так старая кухня цвета красной яблони превратилась в светлую, с древесным рисунком. Хоть фасады здесь и выполнены из рамочного МДФ, внешне они очень напоминают массив.
После заказа кухни и подбора техники мы уже без помощи дизайнеров стали выбирать плитку (только консультировались со специалистом в выборе цвета).
Старые светлые обои хорошо сохранились и отлично подходили под новый проект, так что мы решили их не менять.
Обеденный стол пока что не поставили: находимся в активных поисках подходящего варианта.
Сэкономили в итоге только на фурнитуре, а вот на внешней отделке отрывались.
Особую благодарность хотелось бы выразить дизайнеру и монтажнику: их работой мы остались очень довольны, а новая кухня продолжит радовать нас очень долгое время.
Смета:
— Комментировать данную кухню и удержаться от жесткой критики крайне сложно. Несмотря на участие в реализации этого проекта дизайнера, в результате получилась «реинкарнация» старой кухни «из 90-х» со всеми минусами прошлых лет. Видимо, хозяева были очень влюблены в свой старый гарнитур. А может, им просто понравились работы салона и монтажников? Или предложенная стоимость ремонта оказался для них не такой разорительной?
Да, в кухне стало уютнее (если сравнивать), но зритель этого конкурса наверняка спросит: зачем это выставлять на конкурс? Классический золоченый декор, яркие акценты на плитке и композиционное решение с мебелью (одна ниша под телевизор чего стоит!) явно не вызовут у многих желание сделать так же.
Да, у 99% кухонь, очевидно, есть неудачные решения, которые растиражированы до такой степени, что это уже начинает быть нормой. Стоит ли это критиковать, я не знаю. Вам решать.
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Иногда масштабный ремонт начинается всего с одной детали. У нашей читательницы так и случилось: перенос стиральной машины потянул за собой перемены во всей кухне....
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