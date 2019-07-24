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«На внешнем виде решили не экономить». Новая история конкурса «Моя кухня - 3»

25.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Сегодня рассказываем, как перенос стиральной машины в ванную полностью изменил внешний вид кухни.

Рассказывает читательница Жанна:

— Кухню мы менять не планировали (как и заниматься ремонтом в целом). Но в старом проекте имелась ниша для стиральной машины, а мы захотели перенести ее в ванную. Встал вопрос: чем же закрыть образовавшуюся дыру? За решением обратились к дизайнеру.


План кухни

Было решено модернизировать лишь нижнюю часть кухни. Но потом нам захотелось приобрести новую варочную панель и духовой шкаф. Чтобы не мучиться с подбором цветовой гаммы, дизайнер предложила все же поменять кухню полностью.


Старый дизайн

Так старая кухня цвета красной яблони превратилась в светлую, с древесным рисунком. Хоть фасады здесь и выполнены из рамочного МДФ, внешне они очень напоминают массив.


А вот такой стала кухня после обновления

После заказа кухни и подбора техники мы уже без помощи дизайнеров стали выбирать плитку (только консультировались со специалистом в выборе цвета).


Старые светлые обои хорошо сохранились и отлично подходили под новый проект, так что мы решили их не менять.


Обеденный стол пока что не поставили: находимся в активных поисках подходящего варианта.


Сэкономили в итоге только на фурнитуре, а вот на внешней отделке отрывались.

Особую благодарность хотелось бы выразить дизайнеру и монтажнику: их работой мы остались очень довольны, а новая кухня продолжит радовать нас очень долгое время.

Смета:

Кухонный гарнитур 5125 рублей
Бытовая техника 2230 рублей
Плитка с укладкой 980 рублей
Итого 8335 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Комментировать данную кухню и удержаться от жесткой критики крайне сложно. Несмотря на участие в реализации этого проекта дизайнера, в результате получилась «реинкарнация» старой кухни «из 90-х» со всеми минусами прошлых лет. Видимо, хозяева были очень влюблены в свой старый гарнитур. А может, им просто понравились работы салона и монтажников? Или предложенная стоимость ремонта оказался для них не такой разорительной?

Да, в кухне стало уютнее (если сравнивать), но зритель этого конкурса наверняка спросит: зачем это выставлять на конкурс? Классический золоченый декор, яркие акценты на плитке и композиционное решение с мебелью (одна ниша под телевизор чего стоит!) явно не вызовут у многих желание сделать так же.

Да, у 99% кухонь, очевидно, есть неудачные решения, которые растиражированы до такой степени, что это уже начинает быть нормой. Стоит ли это критиковать, я не знаю. Вам решать.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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Иногда масштабный ремонт начинается всего с одной детали. У нашей читательницы так и случилось: перенос стиральной машины потянул за собой перемены во всей кухне....
 
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