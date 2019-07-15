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Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям!

25.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Уважаемые сотрудники и ветераны районного отдела по чрезвычайным ситуациям!

Сердечно поздравляем вас с Днем пожарной службы!

Ваша кропотливая, повседневная работа по предупреждению пожаров, быстрота, четкость и слаженность действий при ликвидации очагов огня неизменно вызывают восхищение и уважение наших земляков. Ваше оружие в борьбе с чрезвычайными ситуациями – это знания, бесценный опыт службы, доскональное владение оперативными и тактическими навыками.

Вы выполняете большую работу по профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, что дает возможность обезопасить наших граждан от многих несчастий, сохранить в их семьях покой и чувство защищенности.

Выражаем благодарность за отличную службу и готовность незамедлительно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, спокойствия, выдержки, оптимизма и успехов в вашем благородном деле!

Председатель Шарковщинского
районного исполнительного
комитета Д. М. Ломако
Председатель Шарковщинского
районного Совета депутатов В. С. Шпец

 

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