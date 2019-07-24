В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

Инцидент произошел вечером 24 июля. В советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой дважды выстрелил неизвестный. После нападения преступник покончил с собой. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Пострадавшего в Турции прооперировали, его состояние оценивают как тяжелое.

«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», - сказал Анатолий Глаз.

В Новополоцке сына обвиняют в убийстве матери Подробнее