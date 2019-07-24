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В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
25.07.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Инцидент произошел вечером 24 июля. В советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой дважды выстрелил неизвестный. После нападения преступник покончил с собой. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим, сообщает
Пострадавшего в Турции прооперировали, его состояние оценивают как тяжелое.
«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», - сказал Анатолий Глаз.
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Дипломат был с ребенком, который не пострадал.
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