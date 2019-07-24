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В белорусского дипломата стреляли в Анкаре

25.07.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
Фото из открытых источников

Инцидент произошел вечером 24 июля. В советника посольства Беларуси в Турции при возвращении домой дважды выстрелил неизвестный. После нападения преступник покончил с собой. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшим военнослужащим, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.   

Пострадавшего в Турции прооперировали, его состояние оценивают как тяжелое. 

«Ночью советнику белорусского посольства сделана экстренная операция, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться в госпитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», - сказал Анатолий Глаз. 

В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
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