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«Как заработать миллион и покорить всех женщин». Мужской взгляд на коучей, вебинары и «личностный рост»

25.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович заметался в поисках нового и бесперебойного источника дохода. И плевать, что он банкир: впереди куда как более манящие перспективы. Например, можно без лишних телодвижений стать коучем, и об этом — в новой колонке.

Недавно у меня спросили, что я собираюсь делать дальше. Пытаясь распространить свою книгу среди жильцов нашего ЖЭКа, я вынужден был себя пиарить, поскольку для людей, с моими текстами не знакомых, важно, чтобы на обложке была известная фамилия. Так и вышло: вместо того, чтобы сидеть в свитере с бокалом мартини и строчить нетленную глыбу, я наполнял эфир своей физиономией. Нравилось мне это или нет.

Ну и вот. Народ начал спрашивать: а что потом? Не собираюсь ли я ездить по городам с лекциями о женской психологии и консультировать по вопросам гармоничных отношений.

Конечно нет! Было моей первой реакцией. У меня же нет ни психологического образования, ни опыта, ни бесконечной уверенности в своей правоте. Да и желания нет. Но главное — чтобы чему-то учить, надо что-то знать!

А потом я задумался.


Изображение: pinme.ru

А почему бы, собственно говоря, и нет? Ведь если вспомнить, отцы-основатели науки об успехе тоже не имели достаточных оснований учить всех уму-разуму. Но нисколько не стеснялись это делать. Автор «Науки стать богатым» Уоллес Уотллз, который первым предложил увеличивать свой достаток через правильные мысли, учился в сельской школе. Его идею о материализации чувственных идей потом еще переписала Ронда Берн в книге «Секрет». Книгу вряд ли читали, а вот фильм одноименный, наверное, все видели.

В Америке вообще культ успеха материализовался в денежные знаки весьма исправно. Труды на эту тему продавались и продаются миллионными тиражами. Авторы организовывают школы и академии, где в максимально доходчивой форме обучают юных падаванов искусству богатеть. Со временем тренд сместился в сторону самореализации и развития личности.

Потихоньку эти светлые идеи и методы вроде «запишите на бумажке точное количество денег, которое хотите иметь» или «визуализируйте свое рабочее место на должности председателя правления», проникают и в нашу страну. А почему бы и нет?


Изображение: facebook.com/leprumus

Напиши я книгу «Как разбогатеть» или «Восемь стопроцентных методов покорить женщину», она бы продавалась гораздо быстрее забавных жизненных зарисовок. Можно даже объединить в одну: «Как заработать миллион и покорить всех женщин». Точно будет бестселлер!

При этом совсем не важно, понимаешь ли ты что-то в предмете. Большинство авторов книг об успехе, самореализации и потоке переписывают идеи друг у друга. Дальше — исключительно искусство все это продать.

Тем же самым занимаются и все консультанты и коучи. Основное в их работе — продажа самих себя. Кто бывал на тренингах и обучениях, подтвердит. Первое, с чего начинается разговор, — это достижения и регалии коуча, компании, которые его личное вмешательство спасло в последний момент от окончательного краха, и знаменитые люди, которые здороваются с ним за руку и поздравляют с днем рождения.

Дальше, когда аудитория убеждена в том, что перед ними — гуру, провидец и маэстро менеджмента/ маркетинга/ мотивационных техник/ управленческого учета/ выхода из зоны комфорта или тантрического секса (нужное подчеркнуть), можно задвигать любую свежую теорию, которую можно почитать в интернете. Или не совсем свежую, если слушатель не выглядит достаточно искушенным.


Изображение: facebook.com/leprumus

Так всегда оно работает. Новая теория — новая книга — старые коучи с этой новой теорией.

Прелесть современного мира в том, что теперь даже нет необходимости убеждать корпорации и компании, чтобы тебя пригласили.

Когда-то, чтобы заработать денег на продаже людям мечты о счастье и богатстве, нужно было писать книги и собирать народ на семинары.

Но мы же в двадцать первом веке живем!

Теперь вместо семинаров можно проводить вебинары. Таким нехитрым способом ты охватываешь гораздо большее число людей. Можно нести им свет, даже не вставая с дивана. Лишь бы интернет не отключили за неуплату.

А еще лучше — стать экспертом в Instagram. Это же социальная сеть про картинки прежде всего. Соответственно, там порог восприятия идей еще ниже, чем в других местах. Но придется потрудиться и наполнить аккаунт изображениями по твоей теме. Учишь здоровому питанию — фоткайся в спортзале в лосинах. Рассказываешь о заработках — нужны портреты с дорогими аксессуарами или в далеких местах вроде Парижа, или на каких-нибудь белоснежных пляжах. Выступаешь за постоянный личностный рост — будь добр на всех фотографиях изображать противоестественную радость твоего бытия.

Если картинки (а еще лучше — сторис) подобраны правильно, никто не усомнится в твоей компетентности.

А если усомнятся — они просто хейтеры и вам завидуют!


Изображение: memesmix.net

Самопровозглашенные эксперты в различных областях сейчас процветают. Благодаря всепроникающим социальным сетям они могут постучаться непосредственно в дом каждого потенциального клиента. Не нужны авторитеты, не нужны регалии, не нужны доказательства профпригодности. Главное — побольше мишуры, погромче шуметь, чаще мелькать. Даже пускай это будет видео про то, как ты едешь на работу, сходил на массаж или прихлебываешь смузи из капусты.

Сижу вот и думаю, как бы капитализировать свою славу, которой пока нет.

Чему бы такому учить за деньги — из того, в чем я профан.

Наверное, это не богатство. Преподавать его мешает экономическое образование. Поэтому если хотите стать квази-мульти-мега-супер-миллиардерами путем правильных запросов к Вселенной и фотографий коттеджа и гелика на стене — это не ко мне. Нужны более авторитетные личности.


Изображение: meme-arsenal.com

А вот по своей «основной специальности», то бишь, по женским вопросам — это можно!

Так что ждите. Вот передохну чуток и запущу что-нибудь на тему, в которой совершенно ничего не понимаю.

Вебинары по выпечке блинов и жарке яичницы.

Десять уроков соблазнения совершенно любой женщины.

Школа женского здоровья и благополучия.

Академия семейной психотерапии.

Или, на худой конец, инстаграм-аккаунт про то, как быть настоящим подкаблучником.

И, конечно, будет новая книга. Что-то вроде «Пять простых шагов на пути к статусу гениального коуча».

А может, религиозную секту организую. Еще подумаю.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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Наш колумнист Александр Зантович заметался в поисках нового и бесперебойного источника дохода. И плевать, что он банкир: впереди куда как более манящие...
 
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