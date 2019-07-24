БАТЭ в Лиге чемпионов обыграл «Русенборг»

Источник материала: Аргументы и факты

Большую часть встречи «желто-синие» играли первым номером. Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти. После этого БАТЭ продолжил оказывать давление, но «Русенборг» сумел отыграться – на 25-й минуте норвежцы разыграли угловой, после чего точный удар нанес Андрес Конрадсен.

После перерыва футболисты БАТЭ продолжили наступление, и на 52-й минуте Максим Скавыш замкнул передачу Стасевича, забив второй гол. Счет 2:1 не менялся до финального свистка.

Ответный матч БАТЭ и «Русенборга» состоится 31 июля в Тронхейме. В случае победы борисовчане встретятся с победителем пары «Марибор» (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).