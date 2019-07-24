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БАТЭ в Лиге чемпионов обыграл «Русенборг»

25.07.2019 08:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ в Лиге чемпионов обыграл «Русенборг»
ФК БАТЭ

Большую часть встречи «желто-синие» играли первым номером. Счет в матче был открыт уже на пятой минуте, когда Игорь Стасевич реализовал пенальти. После этого БАТЭ продолжил оказывать давление, но «Русенборг» сумел отыграться – на 25-й минуте норвежцы разыграли угловой, после чего точный удар нанес Андрес Конрадсен. 

После перерыва футболисты БАТЭ продолжили наступление, и на 52-й минуте Максим Скавыш замкнул передачу Стасевича, забив второй гол. Счет 2:1 не менялся до финального свистка.

Ответный матч БАТЭ и «Русенборга» состоится 31 июля в Тронхейме. В случае победы борисовчане встретятся с победителем пары «Марибор» (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция).  

- Очень тяжелый матч. Мы играли с соперником довольно высокого уровня. Победа... Впрочем, это только первая часть противостояния, и не знаем, как сложится ответное противостояние. Тем не менее победа над таким оппонентом - еще одна страничка в истории нашего клуба, – прокомментировал исход матча главный тренер БАТЭ Алексей БАГА, его слова приводит официальный сайт клуба.

БАТЭ в Лиге чемпионов обыграл «Русенборг»
БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
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Борисовчане одержали победу над «Русенборгом»в первом матче 2-го раунда квалификации с минимальным перевесом – 2:1.
 
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