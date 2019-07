Ибрагимович избежал дисквалификации за сломанную скулу экс-динамовца

Источник материала: Tut.by

Звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не будет дисквалифицирован за грубую игру в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2).

Эпизод произошел во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счетом 3:2 (причем все три мяча забил швед). Во время верховой борьбы швед ударил защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда аль-Мунира локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скуловой кости черепа .