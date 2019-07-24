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Ибрагимович избежал дисквалификации за сломанную скулу экс-динамовца
Источник материала: Tut.by
Звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович
Эпизод произошел во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счетом 3:2 (причем все три мяча забил швед). Во время верховой борьбы швед ударил защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда аль-Мунира локтем в лицо, в результате чего тот
По сообщению ESPN, MLS приняла решение не накладывать дисквалификацию на нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси». При этом дисциплинарный комитет лиги вынес игроку предупреждение.
Сообщается, что аль-Муниру будет сделана операция в эту пятницу, после чего он пропустит минимум четыре недели.
Напомним, ливийский защитник Мохаммед аль-Мунир в 2015−16 годах выступал за минское «Динамо» и стал серебряным призером чемпионата Беларуси.
Златан Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей.
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При этом дисциплинарный комитет лиги вынес игроку предупреждение.
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