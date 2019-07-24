Ибрагимович избежал дисквалификации за сломанную скулу экс-динамовца

Источник материала: Tut.by

Звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не будет дисквалифицирован за грубую игру в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2).

Эпизод произошел во время матча MLS, в котором команда Ибрагимовича победила со счетом 3:2 (причем все три мяча забил швед). Во время верховой борьбы швед ударил защитника «Лос-Анджелеса» Мохаммеда аль-Мунира локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом скуловой кости черепа .

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

По сообщению ESPN, MLS приняла решение не накладывать дисквалификацию на нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси». При этом дисциплинарный комитет лиги вынес игроку предупреждение.

Сообщается, что аль-Муниру будет сделана операция в эту пятницу, после чего он пропустит минимум четыре недели.

Напомним, ливийский защитник Мохаммед аль-Мунир в 2015−16 годах выступал за минское «Динамо» и стал серебряным призером чемпионата Беларуси.

Златан Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед» в марте 2018 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата MLS, в которых стал автором 16 забитых мячей.