Деньги в кредит за пару минут в обновленном приложении «Финансы TUT.BY»

Источник материала: Tut.by

В новой версии приложения « Финансы TUT.BY » для Android вас ждет полезная новинка: возможность оформить онлайн-кредит на карту любого банка Беларуси всего за несколько минут! Также мы учли некоторые ваши пожелания и улучшили работу приложения. О всех доработках читайте в нашем обзоре.

Потребительский кредит без посещения банка

В новом разделе «Онлайн-кредит» вы сможете оформить кредит за несколько минут и получить деньги на карту любого банка Беларуси (Mastercard или Visa). Для этого вам нужно выполнить три простых шага:

первый шаг — указываем в заявке срок и сумму кредита. Рядом автоматически рассчитывается максимальный ежемесячный платеж. После чего нажимаем кнопку «Оформить»;

второй шаг — аутентификация в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Для этого нужно ввести идентификационный номер паспорта и номер мобильного телефона. Из МСИ поступят ваши персональные данные для проверки и подтверждения;

третий шаг — заполняем небольшую анкету и указываем номер банковской карты, на которую должны прийти деньги.

шаг 1 шаг 2 шаг 3

После этого заявка переходит в режим рассмотрения автоматической системой банка. Ответ придет в течение минуты в СМС-сообщении. Если он будет положительным, деньги придут на карту через несколько минут.

Ручное обновление курсов валют

Все курсы валют мы обновляем напрямую с серверов банков каждые 5 минут. При этом банки обновляют курсы на протяжении всего дня, т.е. значение курса может измениться в любой момент. Для того чтобы данные были актуальными в любую минуту, мы добавили возможность ручного обновления не только в «Курсах валют», но и в «Конвертере».

Нажмите на дату обновления либо протяните пальцем по экрану вниз, и курсы валют тут же обновятся.

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Курсы конверсий стали точнее

Мы увеличили количество знаков после запятой в кросс-курсах, чтобы вы не смогли ошибиться в выборе выгодного курса при обмене крупных сумм.





В новой версии мы оптимизировали загрузку данных — теперь скачиваются только необходимые ресурсы для конкретного устройства. А также исправили известные ошибки для стабильной работы приложения.

Присоединяйтесь к нам и решайте финансовые вопросы в режиме онлайн!

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