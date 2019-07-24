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Деньги в кредит за пару минут в обновленном приложении «Финансы TUT.BY»
Источник материала: Tut.by
В новой версии приложения «
Потребительский кредит без посещения банка
В новом разделе «Онлайн-кредит» вы сможете оформить кредит за несколько минут и получить деньги на карту любого банка Беларуси (Mastercard или Visa). Для этого вам нужно выполнить три простых шага:
После этого заявка переходит в режим рассмотрения автоматической системой банка. Ответ придет в течение минуты в СМС-сообщении. Если он будет положительным, деньги придут на карту через несколько минут.
Ручное обновление курсов валют
Все курсы валют мы обновляем напрямую с серверов банков каждые 5 минут. При этом банки обновляют курсы на протяжении всего дня, т.е. значение курса может измениться в любой момент. Для того чтобы данные были актуальными в любую минуту, мы добавили возможность ручного обновления не только в «Курсах валют», но и в «Конвертере».
Нажмите на дату обновления либо протяните пальцем по экрану вниз, и курсы валют тут же обновятся.
Курсы конверсий стали точнее
Мы увеличили количество знаков после запятой в кросс-курсах, чтобы вы не смогли ошибиться в выборе выгодного курса при обмене крупных сумм.
В новой версии мы оптимизировали загрузку данных — теперь скачиваются только необходимые ресурсы для конкретного устройства. А также исправили известные ошибки для стабильной работы приложения.
Присоединяйтесь к нам и решайте финансовые вопросы в режиме онлайн!
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В обновленном приложении «Финансы TUT.BY» для Android вас ждет полезная новинка: возможность оформить онлайн-кредит на карту любого банка Беларуси всего за несколько...
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