«Если ничего не делать, зачем жить?» Гродненцы - о том, как делают свой город лучше

Источник материала: Tut.by

Гродно ежегодно притягивает к себе сотни туристов. Причем не только своей историей и архитектурой, но и атмосферой, которую создают жители города. Вновь вооружившись смартфоном Huawei P30 Pro , мы отправились в самый европейский город Беларуси и пообщались с теми, кто делает Гродно по-настоящему уникальным. О борьбе за исторические ценности, велопарковки и качество жизни — в новом материале проекта «Я изменил город».

«Хочу показать город, которого уже нет»

Журналист Руслан Кулевич считает, что историю родного города нужно сохранять и защищать. Вместе с другими неравнодушными гродненцами он отслеживает судьбу уникальных построек и отстаивает их право на существование.



Руслан Кулевич в Новом Свете

— В центре города есть старый район, называется Новый Свет, — рассказывает Руслан. — Там абсолютно уникальная деревянная застройка, какой нигде в Гродно больше нет. С исторической точки зрения она невероятно ценна.

Сейчас в этих домах практически никто не живет: по словам Руслана, уже лет десять большинство построек пустуют и разрушаются от бесхозности. Но реставрировать здания власти не спешат: деревянный квартал не внесен в охранную зону, и с точки зрения закона здания не являются историко-культурной ценностью. Так что их просто признают аварийными и сносят.





— С каждым годом в Новом Свете остается все меньше уникальных домов, — замечает журналист. — Даже в этом году мы лишились нескольких зданий.

Руслан долго собирал информацию по крупицам: искал бывших хозяев, старые фотографии. Потом стал писать об уникальных постройках в СМИ и на собственных страницах в соцсетях. Это создало общественный резонанс.





— Люди начали туда приходить, — вспоминает он. — И не только местные, но и туристы. Была женщина из Сингапура, которая приехала в Гродно именно для того, чтобы посмотреть деревянные постройки. Сказала: «Супермаркеты и небоскребы я могу посмотреть и дома, а такого у нас нет».

Изначально городские власти были уверены: деревянная застройка на Мицкевича непригодна для сохранения и уж тем более для жизни. Но Руслан решил на собственном примере доказать обратное — и заселился в один из домов.



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— Представители госструктур говорили мне: «Кулевич, писать — это хорошо, а попробуй там пожить!» Я и попробовал, — улыбается парень. — Год назад переехал в дом, которому больше ста лет. И здесь есть все, что нужно: и свет, и канализация. Жить можно, главное — присматривать за зданием и коммуникациями.

Напротив дома, в котором живет Руслан, есть еще две деревянные постройки. Они также находятся на грани исчезновения.

— Эти здания — настоящий символ обороны города, — кивает в их сторону журналист. — Историки долго говорили о том, что похожих домов в Гродно уже не осталось. И власти пошли навстречу: создали специальную комиссию и пришли оценивать состояние зданий. Более того, сейчас сами представители госструктур высказываются против сноса. Говорят, что нужно сохранить дома любой ценой. В том числе и деревянные. То есть наша работа не прошла даром.





Руслан считает, что история города — это не только здания, но и люди, которые в них жили. Поэтому он постоянно разъезжает по городу на велосипеде, собирает истории коренных гродненцев, ищет и коллекционирует редкие фотографии.

— Вот, например, уникальный снимок: это внутреннее убранство Фары Витовта, — Руслан показывает слегка потрепанную фотокарточку. — В 61-м году советские власти взорвали этот храм, и многие современные жители не имели представления о том, как он выглядел. Но я познакомился с женщиной, которая показала мне это фото, — и теперь мы знаем, каким храм был изнутри.



Руслан на месте, где когда-то стояла знаменитая Фара Витовта









Историй и снимков у Руслана накопилось на целую книгу. Ее парень выпустил с помощью краудфандинга.

— Я хотел рассказать о людях, которые жили в 20−30-х годах прошлого века, — поясняет он. — О том, во что они одевались, где танцевали, в какой ходили магазин и как встречали (или не встречали) советскую власть. Хотел рассказать о еврейской культуре, которая была уничтожена: до войны в Гродно было более 40 синагог, а сегодня — одна.





На вопрос о том, зачем он все это делает, Руслан отвечает скромно:

— Я хочу возродить историю и показать современникам город, которого уже нет.





Было 12 велопарковок — стало 300

В Гомеле концепция велодвижения пока только в проекте , а в Гродно она уже реализуется. Это произошло благодаря общественной организации «ВелоГродно». Юлия Коледа, одна из членов правления, отмечает, что результата велосипедисты достигли не моментально.



Юлия Коледа

— Собираться с ребятами, которые сегодня у руля велодвижения, мы начали еще лет девять назад, — рассказывает она. — Мы ходили на встречи с представителями города, но в основном безрезультатно: мы не могли донести до них свою позицию.

Для того, чтобы аргументы в пользу развития велоинфраструктуры сработали, активисты зарегистрировали организацию официально. Это, признает Юлия, во многом упростило задачу.





— Мы были уже не просто группой людей, которая просит: «Сделайте нам велодорожки». Мы стали организацией, которая представляет всех велосипедистов города и может общаться с представителями власти на официальном уровне.

После этого «ВелоГродно» приступила к следующему этапу: самостоятельной разработке велоконцепции. Ведь у представителей города нужно не просто просить. Важно предлагать свои варианты.

— Довольно быстро мы поняли, что в один момент сделать из Гродно Амстердам не получится, — смеется Юлия. — Поэтому все наши пожелания и требования разделили на три группы.





Начали с велопарковок. Их, вспоминает велоактивистка, в Гродно катастрофически не хватало.

— В городе было всего лишь 12 парковок, причем в самых случайных (и не всегда востребованных) местах, — делится она. — Чтобы понять, где они реально нужны, мы создали интерактивную карту, на которую нанесли существующие паркинги. И предложили велосипедистам отмечать точки, в которых велопарковки появиться должны.

Раз в год, когда на карте набиралось достаточно точек, представители «ВелоГродно» рассылали письма в администрации близлежащих к этим точкам зданий.



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— Кто-то сразу отвечал положительно, кто-то спорил, — рассказывает Юлия. — Но мы не сдавались. Сейчас на нашей карте больше трех сотен существующих велопарковок — для города этого достаточно.

Также велодвижение активно участвует в установлении безбарьерной среды.

— Преодолевать 10-сантиметровые бордюры практически нереально, — замечает велосипедистка. — Но просто сказать властям «понижайте нам бордюры» недостаточно. Поэтому мы начали с малого — искали самые высокие участки и обращались по поводу них.





Сейчас бордюры стали понижать. Юлия отмечает, что работа еще не окончена, но вести ее стало проще, ведь теперь велодвижение и местный отдел спорта и туризма работают сообща.

— Мы создали при горисполкоме Совет по развитию велодвижения, — делится она. — И наконец-то все стали собираться за одним столом: представители велодвижения и представители власти. Заседания проходят нечасто: раз или два в год, — но теперь наши пожелания и замечания слышат.

Героиня честно признается: в попытках улучшить родной город ей приходится быть не только активистом, но иногда и архитектором, и проектировщиком. И, конечно же, постоянно общаться.





— Когда у меня спрашивают, как добиться результата, я всегда отвечаю: «Общаться». Нужно ходить на мероприятия, писать письма. И обязательно настраиваться на то, что эта работа займет не один год.

«От одежды зависит качество жизни»

Ольга Величко руководит Гродненским детским хосписом уже больше 10 лет. За это время она поняла: те, чья подвижность ограничена, нуждаются не только в заботе, но и в специальной одежде.



Ольга Величко

— Поначалу нам казалось, что одежда — это не первостепенно, — делится Ольга. — Но, пообщавшись с родителями, выяснили, что одеть малоподвижного ребенка — большая проблема. Кроме того, очень важно, чтобы ему было еще и удобно. То есть от одежды зависит качество жизни.

В 2016 году команда хосписа создала первую детскую коллекцию — «Святаяннік». А после принялась за разработку одежды для взрослых людей с инвалидностью или ограниченной подвижностью.





— С этой идеей мы пришли на конкурс социальных стартапов и заняли первое место, — вспоминает Ольга. — Так появилась финансовая возможность реализовать проект. Мы собрали команду: людей с инвалидностью, врачей, конструкторов одежды и швей — и создали коллекцию для десятерых людей с различными проблемами.

Один из комплектов был предназначен для 72-летнего мужчины после перенесенного инсульта.





— Для него всегда было важно хорошо выглядеть, мужчине нравилось презентовать себя через одежду, — вспоминает Ольга. — Но когда его жизнь и тело изменились, делать это стало сложно. Мы создали для него очень оригинальный комплект одежды, монохромный. И он был искренне рад.

Сейчас проект понемногу превращается в настоящее предприятие: уже закуплено оборудование, решаются организационные вопросы. Ольга отмечает, что в их планах принимать на работу людей с инвалидностью, а весь доход перенаправлять на нужды хосписа.





— Мы будем создавать уникальный продукт, который поможет и людям с инвалидностью, и их родным. И это окрыляет, — резюмирует она.

«Зарубежные артисты влюблены в Гродно»

Анастасия Ровба руководит ивент-агентством Bibam и театром огня Ergo bibamus. А еще трудится над созданием самого неординарного городского праздника — Биг-Мини фестиваля. В этом году фест пройдет уже в восьмой раз и презентует несколько видов уличного искусства. Начинали же с одного — файер-шоу.



Анастасия Ровба

— Как-то раз зимой мы с командой театра огня организовали такой «междусобойчик» для гродненских файерщиков. Делали это на собственные средства с ужасной колонкой, которая постоянно отключалась из-за мороза, — улыбается Настя. — Но даже несмотря на недочеты, получили положительные отзывы и подумали: а почему бы не двигаться дальше? Буквально через несколько месяцев прошел первый мини-фест.

Изначально ребята не ставили перед собой цель сделать нечто масштабное: они просто хотели найти единомышленников. Но атмосфера, которая царила на фестивале, привлекала все больше людей. Нужно было расширяться. Настя вместе со своей командой отправилась на поиски поддержки к городским властям.





— Сначала нам разрешили выступать в рамках других городских мероприятий, — вспоминает она. — К четвертому фесту мы добились независимости и вышли на главную улицу города — Советскую.

Сейчас на фестивале выступают представители разных видов искусства: певцы, танцоры, актеры, файерщики. Артистов организаторы ищут так: открывают прием заявок и отбирают тех, кто подходит под формат мероприятия. Параллельно пишут тем, кого хотели бы видеть сами.



Концепт фестиваля в этом году: двери в искусство, которые всегда открыты

— В Западной Европе много классных ребят, но там про нас мало знают. Поэтому мы зачастую выходим на зарубежных артистов сами. В этом году, например, к нам приедут итальянцы, испанцы, поляки и многие другие.

С помощью феста, считает Настя, город рекламирует страну за ее пределами.

— Многие артисты влюблены в Гродно и говорят, что «БМФ» — просто еще один повод сюда приехать, — замечает она.













Подготовка к фестивалю идет нон-стоп: только закончился один фест — уже надо разрабатывать концепцию следующего. Безусловно, это отнимает много времени. Но Настя считает, что оно того стоит.

— Если ничего не делать, зачем тогда жить? — задается вопросом она. — Биг-Мини фестиваль — это самовыражение не только для меня, но и для ребят, которые со мной в коллективе. Мы не получаем за это деньги, зато получаем удовольствие. И рады, что благодаря нам про Гродно говорят.

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