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Кредиты на жилье продолжают дешеветь: под какую ставку их выдают сейчас

25.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй месяц подряд ставки по кредитам медленно, но уверенно ползут вниз. В июле условия максимально приблизились к аналогичным в прошлом году. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» подготовили сравнения предложений от банков и рассчитали, сколько придется отдавать банку ежемесячно, если оформить в кредит 30 тысяч долларов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют только предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Июль хоть и порадовал снижением ставок по кредитам, но принес еще одно изменение — Белгазпромбанк приостановил выдачу кредитов на покупку собственного жилья.

Сейчас оформить кредит можно у шести банков, и вот на каких условиях:

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Беларусбанк,

Кредит на приобретение жилья

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Только при заключении договора до 31 июля воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой на 2 года на квартиры в Новой Боровой. Монолитный 23-этажный дом с «французскими» окнами и продуманными планировками, подъезд оборудован четырьмя скоростными лифтами и двумя выходами: на улицу и в закрытый двор. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону +375 44 748−80−77.

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%),

до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет

10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

«Дружная семья»

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8%) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости

нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

14,59% (-0,97%)(ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки

  

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

  

Беларусбанк,

Кредит на приобретение жилья

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

  
Только при заключении договора до 31 июля воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой на 2 года на квартиры в Новой Боровой. Монолитный 23-этажный дом с «французскими» окнами и продуманными планировками, подъезд оборудован четырьмя скоростными лифтами и двумя выходами: на улицу и в закрытый двор. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону +375 44 748−80−77.

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%),

до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

  

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

  

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»

14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет

10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

  

Приорбанк,

«Дружная семья»

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8%) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

  

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8) весь срок,

373 500 BYN, до 15 лет

20%, залог недвижимости

нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)

  

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости

14,59% (-0,97%) (ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет

20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

  
Кредиты на жилье от всех банков Беларуси

Наши главные выводы о кредитах на недвижимость:

  • в июле произошло очередное снижение процентных ставок. Оно затронуло все банки, кредиты стали дешевле на 0,5−0,97 процентного пункта;
  • разрыв между максимальной и минимальной ставками по кредитам составляет всего 0,1 процентного пункта. Оформить заем сейчас можно под 14,59−14,49%;
  • у Беларусбанка больше не отличаются условия по кредиту для покупки недвижимости и кредиту на строительство недвижимости. Ставки составят 14,5%, срок кредита — 20 лет, а размер собственного участия — 10%;
  • минимальный срок возврата кредита составит 15 лет. Такие условия предлагают Приорбанк и БПС-Сбербанк. Для остальных банков срок возврата составит 20 лет;
  • не произошло изменений и в размере собственного участия или обеспечении кредита. Банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей. Первоначальный взнос составляет 10−30% от стоимости жилья. Эту сумму необходимо будет накопить до обращения в банк, а остальную сумму покроет кредит.

Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата

Расчет графика платежа — один из самых важных моментов перед заключением договора. Только получив информацию о ежемесячных платежах и общей переплате, можно делать вывод о том, насколько серьезной окажется кредитная нагрузка.

Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Далее мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату для наших условий. Дополнительно решили уточнить, какая потребуется зарплата для оформления такого кредита.

Важно: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других кредитов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Результаты расчетов представлены в таблице:

Банк и кредит, ставка, срок кредита

Максимальный платеж, общая переплата

Необходимая зарплата

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья,

14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет

1079,53,

101 711,46

1542,29

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет

1185,12,

106 980,52

2916

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,

14,49%, на 20 лет

1070,

94 154,90

1700

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»,

14,5%, на 15 лет

1103,97

99 424

1700

Приорбанк,

«Дружная семья»,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости,

14,59%, на 20 лет

836,29,

135 709,21

1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита

Максимальный платеж, общая переплата

Необходимая зарплата

Беларусбанк,

Кредит на строительство жилья,

14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет

1079,53,

101 711,46

1542,29

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,

14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет

1185,12,

106 980,52

2916

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,

14,49%, на 20 лет

1070,

94 154,90

1700

БПС-Сбербанк,

«Новоселье со Сбербанком»,

14,5%, на 15 лет

1103,97

99 424

1700

Приорбанк,

«Дружная семья»,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог,

13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет

923,12,

101 162,42

1600

Франсабанк,

Кредит на приобретение недвижимости,

14,59%, на 20 лет

836,29,

135 709,21

1500
Кредитный калькулятор — рассчитатйте ежемесячный платеж и переплату

Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк. При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 836,29 рубля при сроке кредита 20 лет.

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