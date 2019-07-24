Кредиты на жилье продолжают дешеветь: под какую ставку их выдают сейчас

Источник материала: Tut.by

Второй месяц подряд ставки по кредитам медленно, но уверенно ползут вниз. В июле условия максимально приблизились к аналогичным в прошлом году. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» подготовили сравнения предложений от банков и рассчитали, сколько придется отдавать банку ежемесячно, если оформить в кредит 30 тысяч долларов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют только предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Июль хоть и порадовал снижением ставок по кредитам, но принес еще одно изменение — Белгазпромбанк приостановил выдачу кредитов на покупку собственного жилья.

Сейчас оформить кредит можно у шести банков, и вот на каких условиях:

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Беларусбанк, Кредит на приобретение жилья 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Только при заключении договора до 31 июля воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой на 2 года на квартиры в Новой Боровой. Монолитный 23-этажный дом с «французскими» окнами и продуманными планировками, подъезд оборудован четырьмя скоростными лифтами и двумя выходами: на улицу и в закрытый двор. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону +375 44 748−80−77. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,59% (-0,97%)(ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Беларусбанк, Кредит на приобретение жилья 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Только при заключении договора до 31 июля воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой на 2 года на квартиры в Новой Боровой. Монолитный 23-этажный дом с «французскими» окнами и продуманными планировками, подъезд оборудован четырьмя скоростными лифтами и двумя выходами: на улицу и в закрытый двор. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону +375 44 748−80−77. Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» 14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет 10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, «Дружная семья» 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8%) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8) весь срок, 373 500 BYN, до 15 лет 20%, залог недвижимости нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента) Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,59% (-0,97%) (ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Наши главные выводы о кредитах на недвижимость:

в июле произошло очередное снижение процентных ставок. Оно затронуло все банки, кредиты стали дешевле на 0,5−0,97 процентного пункта;

разрыв между максимальной и минимальной ставками по кредитам составляет всего 0,1 процентного пункта. Оформить заем сейчас можно под 14,59−14,49%;

у Беларусбанка больше не отличаются условия по кредиту для покупки недвижимости и кредиту на строительство недвижимости. Ставки составят 14,5%, срок кредита — 20 лет, а размер собственного участия — 10%;

минимальный срок возврата кредита составит 15 лет. Такие условия предлагают Приорбанк и БПС-Сбербанк . Для остальных банков срок возврата составит 20 лет;

и . Для остальных банков срок возврата составит 20 лет; не произошло изменений и в размере собственного участия или обеспечении кредита. Банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей. Первоначальный взнос составляет 10−30% от стоимости жилья. Эту сумму необходимо будет накопить до обращения в банк, а остальную сумму покроет кредит.

Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата

Расчет графика платежа — один из самых важных моментов перед заключением договора. Только получив информацию о ежемесячных платежах и общей переплате, можно делать вывод о том, насколько серьезной окажется кредитная нагрузка.

Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Далее мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату для наших условий. Дополнительно решили уточнить, какая потребуется зарплата для оформления такого кредита.

Важно: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других кредитов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Результаты расчетов представлены в таблице:

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет 1079,53, 101 711,46 1542,29 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет 1185,12, 106 980,52 2916 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 14,49%, на 20 лет 1070, 94 154,90 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 14,5%, на 15 лет 1103,97 99 424 1700 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 14,59%, на 20 лет 836,29, 135 709,21 1500

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет 1079,53, 101 711,46 1542,29 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет 1185,12, 106 980,52 2916 Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 14,49%, на 20 лет 1070, 94 154,90 1700 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 14,5%, на 15 лет 1103,97 99 424 1700 Приорбанк, «Дружная семья», 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Приорбанк, Покупка (строительство) под залог, 13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет 923,12, 101 162,42 1600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 14,59%, на 20 лет 836,29, 135 709,21 1500

Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк . При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 836,29 рубля при сроке кредита 20 лет.

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