Кредиты на жилье продолжают дешеветь: под какую ставку их выдают сейчас

Второй месяц подряд ставки по кредитам медленно, но уверенно ползут вниз. В июле условия максимально приблизились к аналогичным в прошлом году. FINANCE.TUT.BY и «А-100 Девелопмент» подготовили сравнения предложений от банков и рассчитали, сколько придется отдавать банку ежемесячно, если оформить в кредит 30 тысяч долларов.
В нашу итоговую таблицу отбираются кредиты на приобретение или строительство жилья. Нас интересуют только предложения без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.
Июль хоть и порадовал снижением ставок по кредитам, но принес еще одно изменение — Белгазпромбанкприостановил выдачу кредитов на покупку собственного жилья.
Сейчас оформить кредит можно у шести банков, и вот на каких условиях:
Банк, кредит
Ставка, максимальная сумма, максимальный срок
Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Беларусбанк,
Кредит на приобретение жилья
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
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Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%),
до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет
10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
«Дружная семья»
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8%) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5%(-0,8) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости
нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости
14,59% (-0,97%)(ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
Процент собственного участия, обеспечение, наличие страховки
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Беларусбанк,
Кредит на приобретение жилья
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,5%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита;
свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения
Только при заключении договора до 31 июля воспользуйтесь беспроцентной рассрочкой на 2 года на квартиры в Новой Боровой. Монолитный 23-этажный дом с «французскими» окнами и продуманными планировками, подъезд оборудован четырьмя скоростными лифтами и двумя выходами: на улицу и в закрытый двор. Выберите подходящий вариант на сайте newbor.by или по телефону +375 44 748−80−77.
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство
14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%),
до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет
10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости
14,49% (-0,81%), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет
минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»
14,59% (-0,77%), до 90% от стоимости недвижимости, до 15 лет
10−30%, залог приобретаемой квартиры, поручительство физических лиц, гарантийный депозит (размер минимального первого взноса зависит от обеспечения), нужна страховка недвижимости (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
«Дружная семья»
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8%) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников, нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%) (-0,8%) или 14,5% (-0,8) весь срок,
373 500 BYN, до 15 лет
20%, залог недвижимости
нужна страховка недвижимости и жизни (можно выбрать самостоятельно страхового агента)
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости
14,59% (-0,97%) (ставка реф. + 4,59%), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет
в июле произошло очередное снижение процентных ставок. Оно затронуло все банки, кредиты стали дешевле на 0,5−0,97 процентного пункта;
разрыв между максимальной и минимальной ставками по кредитам составляет всего 0,1 процентного пункта. Оформить заем сейчас можно под 14,59−14,49%;
у Беларусбанка больше не отличаются условия по кредиту для покупки недвижимости и кредиту на строительство недвижимости. Ставки составят 14,5%, срок кредита — 20 лет, а размер собственного участия — 10%;
минимальный срок возврата кредита составит 15 лет. Такие условия предлагают Приорбанк и БПС-Сбербанк. Для остальных банков срок возврата составит 20 лет;
не произошло изменений и в размере собственного участия или обеспечении кредита. Банки принимают в залог приобретаемое жилье, но иногда дополнительно требуется предоставить одного или двух поручителей. Первоначальный взнос составляет 10−30% от стоимости жилья. Эту сумму необходимо будет накопить до обращения в банк, а остальную сумму покроет кредит.
Сколько составит ежемесячный платеж и общая переплата
Расчет графика платежа — один из самых важных моментов перед заключением договора. Только получив информацию о ежемесячных платежах и общей переплате, можно делать вывод о том, насколько серьезной окажется кредитная нагрузка.
Мы представили, что у вас уже есть необходимая сумма для первого взноса и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно 65 000 белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.
Далее мы обратились в банки и попросили рассчитать максимальный платеж, общую переплату для наших условий. Дополнительно решили уточнить, какая потребуется зарплата для оформления такого кредита.
Важно: для расчета мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других кредитов, рассрочек и несовершеннолетних детей.
Результаты расчетов представлены в таблице:
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет
1079,53,
101 711,46
1542,29
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет
1185,12,
106 980,52
2916
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
14,49%, на 20 лет
1070,
94 154,90
1700
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»,
14,5%, на 15 лет
1103,97
99 424
1700
Приорбанк,
«Дружная семья»,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Франсабанк,
Кредит на приобретение недвижимости,
14,59%, на 20 лет
836,29,
135 709,21
1500
Банк и кредит, ставка, срок кредита
Максимальный платеж, общая переплата
Необходимая зарплата
Беларусбанк,
Кредит на строительство жилья,
14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет
1079,53,
101 711,46
1542,29
Белагропромбанк,
Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство,
14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 20 лет
1185,12,
106 980,52
2916
Белинвестбанк,
Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости,
14,49%, на 20 лет
1070,
94 154,90
1700
БПС-Сбербанк,
«Новоселье со Сбербанком»,
14,5%, на 15 лет
1103,97
99 424
1700
Приорбанк,
«Дружная семья»,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет
923,12,
101 162,42
1600
Приорбанк,
Покупка (строительство) под залог,
13% (ставка реф. + 3%) — первый год, потом — 14,5% (ставка реф. + 4,5%), на 15 лет
Самые низкие платежи могут предложить Приорбанк и Франсабанк. При оформлении кредита в Приорбанке платеж составит 923,12 рубля для кредита сроком на 15 лет, а у Франсабанка — 836,29 рубля при сроке кредита 20 лет.